Barselona'da taksiciler İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Barselona'da taksiciler İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti

Barselona'da yaklaşık 200 taksici, İsrail'in Gazze'deki soykırımını kınamak ve Filistin'e destek vermek amacıyla kent merkezinde araçlarını yavaş yavaş kullanarak dolaştı. Anget Taksi derneğinin çağrısıyla yapılan eylemde araçlarına Filistin bayrağı asan taksiciler, trafikte farkındalık yarattı. Taksiciler, Üniversite Meydanı'nda toplanan kalabalıkla bir araya gelerek Gazze'deki soykırımın son bulması talebinde bulundu.

08.07.2024 01:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İspanya'nın doğusundaki Barselona kentinde taksiciler, " İsrail'in Gazze'deki soykırımını" protesto etmek için kent merkezinde turladı.

Barselona'da yaklaşık 200 taksici, "İsrail'in, Gazze'deki soykırımını kınamak ve Filistin'e destek vermek" temasıyla kent merkezinde araçlarını yavaş yavaş kullanarak dolaştı.

Anget Taksi derneğinin çağrısıyla yapılan eylem kapsamında araçlarına Filistin bayrağı asan taksiciler, kornalarını çalarak, trafikte farkındalık yarattı.

Taksiciler, şehir merkezindeki turlarının ardından Üniversite Meydanı'nda kendilerini bekleyen Katalonya Filistin Topluluğu'nun çağrısıyla toplanan kalabalıkla bir araya geldi.

Burada okunan manifestoda, "Gazze'deki soykırımın ve İsrail'in sömürgeci rejimiyle olan tüm suç ortaklığının sona ermesi" talep edildi.

Gösteri sırasında, "Özgür Filistin", "Yaşasın Filistin" ve "İsrail'i Boykot" gibi sloganlar atıldı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarının son bulması için çağrı yapan taksiciler, ateşkes ve insani yardımın ulaştırılması konusunda uluslararası toplum harekete geçene kadar eylemlerin devam edeceğini açıkladı.

Kaynak: AA

Filistin Bayrağı, Barselona, Filistin, İsrail, Gazze, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Barselona'da taksiciler İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


22:28 Özgür Özel, ’’Bir kere de biz giyelim’’ demişti Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu’nun üzerinde Özgür Özel, ''Bir kere de biz giyelim'' demişti! Türk siyasetinin kazandıran ceketi bu sefer İmamoğlu'nun üzerinde
21:32 Fransa’da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı Fransa'da seçimlerin 2. turundan ilk sonuçlar! İlk turun galibi aşırı sağ hezimete uğradı
18:23 Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek Cevdet Yılmaz: Enflasyon temmuz ve ağustosta daha hızlı gerileyecek
17:45 Ordu ve Muş’ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti Ordu ve Muş'ta sel felaketi: 2 kişi hayatını kaybetti
17:41 Kırıkkale’de sorumsuzluğun resmi Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi Kırıkkale'de sorumsuzluğun resmi! Mangal ateşi, 3 bin dönüm tarım arazisini küle çevirdi
22:03 Batman’da şehrin göbeğinde apartman yandı Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti Batman'da şehrin göbeğinde apartman yandı! Alevlere müdahale eden itfaiyenin suyu bitti
20:31 Urla’da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü Urla'da kız arkadaşıyla görüşmek için çağırdığı kişiyi tüfekle öldürdü
20:25 İstanbul’da korkunç son Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi İstanbul'da korkunç son! Bir anda yola atlayan adam, feci şekilde can verdi
20:01 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu 663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde Yusuf Can Zeybek başpehlivan oldu
19:24 Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı Şarkıcı Bengü’ye Edirne’de çiçek yağdı Van konserinde sahnesine pet şişeler fırlatılmıştı! Şarkıcı Bengü'ye Edirne'de çiçek yağdı
17:12 Bizim Çocuklar’dan mesaj var Samet’in paylaşımını görmeniz lazım Bizim Çocuklar'dan mesaj var! Samet'in paylaşımını görmeniz lazım
16:54 Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar Kurnazlık yapsa da Bakan Memişoğlu kül yutmadı! Sigarayı bırakmaya yanaşmayan vatandaşı terleten anlar
16:38 Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi Zekeriya Yapıcıoğlu, HÜDA PAR Genel Başkanlığına yeniden seçildi
16:35 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen’i mat etti 13 yaşındaki Yağız, dünyanın en iyi satranç oyuncusu Magnus Carlsen'i mat etti
15:03 Markette büyük panik İş insanı Nihat Karaaslan’ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı Markette büyük panik! İş insanı Nihat Karaaslan'ın vurulma anı görüntüsü ortaya çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2024 01:46:49. #1.11#
SON DAKİKA: Barselona'da taksiciler İsrail'in Gazze'deki soykırımını protesto etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement