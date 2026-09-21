Bartın Amasra\'da kazada yaralanan 3 aylık bebek annesinden 4 gün sonra hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde otomobilin istinat duvarına çarptığı kazada ağır yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt, hastanede verdiği 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Kazada Umay bebeğin annesi, 35 yaşındaki müzik öğretmeni Cansu Kocakurt da hayatını kaybetmişti.

OTOMOBİL İSTİNAT DUVARINA ÇARPIP DEVRİLDİ

Kaza, 17 Eylül'de Amasra Tüneli çıkışında meydana geldi. Bartın'dan Amasra yönüne giden H.Ç.K. (73) yönetimindeki 78 BL 951 plakalı otomobil, tünel çıkışında istinat duvarına çarparak devrildi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada sürücü H.Ç.K., gelini Cansu Kocakurt ile 3 aylık torunu Umay Melek Kocakurt yaralandı.

MÜZİK ÖĞRETMENİ CANSU KOCAKURT KURTARILAMADI

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Bartın Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan müzik öğretmeni Cansu Kocakurt, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti.

UMAY BEBEK YOĞUN BAKIMA ALINDI

Kazada ağır yaralanan 3 aylık Umay Melek Kocakurt ise Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nin yoğun bakım ünitesine sevk edildi. Umay bebeğin tedavisi burada devam etti.

4 GÜNLÜK YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Yoğun bakımda 4 gündür yaşam mücadelesi veren Umay Melek Kocakurt'tan bugün acı haber geldi. Doktorların müdahalelerine rağmen kurtarılamayan 3 aylık Umay bebek hayatını kaybetti.

ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

Umay Melek Kocakurt'un cenazesinin Karabük'e götürüleceği ve kazada hayatını kaybeden annesi Cansu Kocakurt'un yanına defnedileceği öğrenildi.