Bartın Belediyesi Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladı - Son Dakika
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Bartın Belediyesi Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladı

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Dallıca bölgesindeki TOKİ konutları için kanalizasyon çalışmalarının başladığını duyurdu. Çalışmaların 90 gün içinde tamamlanması planlanıyor.

08.08.2024 16:16
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Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, TOKİ Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladıklarını bildirdi.

Yalçınkaya, yaptığı yazılı açıklamada, 424 daire, 1 okul, 1 cami, 1 sosyal tesisi kapsayan Dallıca TOKİ 1. etap ve 158 daire 1 caminin yer aldığı 2. etap konutlarıyla ilgili kanalizasyon inşaat yapım işinde yüklenici firma yetkililerine yer teslimini yaptıklarını belirtti.

2 bin 822 metre uzunluğundaki altyapı çalışmalarının başlatıldığını aktaran Yalçınkaya, şunları kaydetti:

"Söz verdik, yapıyoruz. TOKİ Dallıca bölgesinde uzun zamandır beklenen kanalizasyon çalışmalarını başlattık. Yüklenici firma en kısa sürede çalışmalarını tamamlayarak hak sahiplerinin istifadesine sunacağız. Şehrimizin altyapısını güçlendirmek ve vatandaşlarımıza daha temiz, sağlıklı yaşam alanı oluşturmak için kararlıyız. Çalışmalar 90 gün içinde tamamlanarak buradaki mağduriyetin üstesinden gelmiş olacağız."

Bartın'da larva ilaçlama çalışması

Bartın Belediyesi Veteriner İşler Müdürlüğü ekipleri, şehir genelinde çöp konteynerleri ve çevresinde larva ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmayla, yaz aylarında artan sıcaklıklarla çöp konteynerleri ve çevresinde oluşan sinek popülasyonunu ortadan kaldırmak, vatandaşların daha sağlıklı ve huzurlu ortamda yaşaması hedefleniyor.

Çevre sağlığı açısından yan etkisi bulunmayan biyolojik ilaçlarla sivrisineklerin ve haşerelerin üreme noktalarında yapılan çalışmalarla çevre temizliği sağlanırken, halk sağlığını tehdit edebilecek zararlılara karşı da önlem alınıyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bartın Belediyesi Dallıca bölgesinde kanalizasyon çalışmalarına başladı - Son Dakika

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