 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı

Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı. Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yapılan sözleşme kapsamında çalışanların en düşük maaşının 26 bin 3 lira olduğunu, sosyal hak ve ikramiyelerin de dahil edildiğinde aylık ortalamanın 29 bin 119 liraya çıkartıldığını belirtti. İşçilerin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yapıldığına dikkat çeken Fırıncıoğlu, personellerin haklarının korunması ve hak ettikleri imkanlara sahip olmaları konusunda hassas davrandıklarını ve iyileştirmeleri yapmaya gayret ettiklerini ifade etti.

Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı
30.01.2024 - 15:37,  Güncelleme: 15:39
Abone Ol

Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı.

İmza töreninde konuşan Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu, yapılan sözleşme kapsamında çalışanların en düşük maaşının 26 bin 3 lira olduğunu, sosyal hak ve ikramiyelerin de dahil edildiğinde aylık ortalamanın 29 bin 119 liraya çıkartıldığını belirtti.

Toplu iş sözleşmesine göre işçilerin ücret, sosyal hak ve ikramiyelerinde iyileştirmeler yaptıklarına işaret eden Fırıncıoğlu, şunları kaydetti:

"Göreve geldiğimiz günden bu yana kısa zamanda şehrimize birçok hizmeti çalışanlarımızla beraberce gerçekleştirmenin gururunu yaşıyoruz. Kentin ihtiyaç duyduğu alt ve üst yapı gereksinimlerinin karşılandığı, temizlik ve park bahçelerin yanı sıra rutin belediyecilik hizmetlerinin başarıyla verildiği her alanda atılan imzanın içerisinde personelimizin katkısı çok büyük. Bu kapsamda da Bartın Belediyesi olarak personellerimizin haklarının korunması ve hak ettikleri imkanlara sahip olmaları konusunda oldukça hassas davranıyor, hak ettikleri iyileştirmeleri yapmaya gayret ediyoruz."

Törene, Bartın Belediye Başkan Vekili ve Toplu Sözleşme Görüşmeleri Komisyon Üyesi Tuncay Maden, Belediye-İş Sendikası Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın, Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Kırkaç, işçi temsilcileri Ersan Bitik, Ömer Altunsaban, Kenan Conkur ve Ayhan Karagöz katıldı.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Belediye İş Sendikası, Bartın Belediyesi, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika


16:36
Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi Başak Demirtaş'tan İBB adaylığı için resmi başvuru geldi
16:15
Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40
İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31
ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29
İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25
Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15
2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14
Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı

Son Dakika
16:36 Başak Demirtaş İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adaylık başvurusu yaptı
16:15 Ordu'da Yerel Seçimler İçin Asılan Pankartlar Çevre Kirliliğine Yol Açtı
15:40 İsveçli bin müzisyen, İsrail'in Eurovision'dan men edilmesi için çağrıda bulundu
15:31 ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Nuland: Türkiye'nin F-16 Filosunu Geliştirmesi Amerikan Güvenliği İçin Önemli
15:29 İstanbul'da iş adamı Hakan Cengiz ve eşine suikast girişimi! Şoförü başından vuruldu
15:25 Arda Güler antrenmanda Modric'i çılgına çevirdi
15:15 2. kattan atlamak isteyen kadın son anda kurtarıldı
15:14 Kadını masada başkalarıyla gördü, gazinoda dehşet saçtı
15:01 53 gün evli kalan Merve Boluğur ve Mert Aydın barıştı
14:59 Bakan Fidan'dan Montrö tartışmalarına nokta: Akıldan geçirilmesi bile söz konusu olamaz
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2024 16:46:08. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında 2024 yılı Toplu İş Sözleşmesi imzalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement