Bartın'da ağaca çarpan otomobilde 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

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Bartın'da ağaca çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Radet A. (42) yönetimindeki 74 BS 637 plakalı otomobil, Karabük-Bartın yolu Abdipaşa beldesi Yeni Mahalle mevkisinde direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki ağaca çarptı.

Sürücü ile babası Hasan A. (72), annesi Hatice A. (70) ve kızı Damla A. (11) yaralandı, kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaptıkları kontrolde Hasan A'nın hayatını kaybettiğini belirleyen sağlık görevlileri, 3 yaralıyı Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Hasan A'nın cenazesi de aynı hastanenin morguna konuldu.