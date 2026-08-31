Bartın'da Balıkçılık Av Sezonu Açılışı - Son Dakika
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Bartın'da Balıkçılık Av Sezonu Açılışı

Bartın\'da Balıkçılık Av Sezonu Açılışı
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Bartın'da, 2026-2027 balıkçılık av sezonu Amasra'da düzenlenen törenle başladı. Vali Arslan sürdürülebilir balıkçılığın önemine vurgu yaptı.

Bartın'da, 2026-2027 balıkçılık av sezonunun başlaması dolayısıyla Karadeniz kıyısındaki Amasra ilçesinde tören düzenlendi.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce Amasra Büyük Liman'da düzenlenen törene, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, protokol üyeleri, balıkçılar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Arslan, burada yaptığı konuşmada, Bartın'ın köklü denizcilik geçmişine ve denizle güçlü bağlarına dikkati çekerek, "Deniz, kıyısında yaşayan toplumlar için tarih boyunca önemli bir geçim kaynağı olmanın yanında, kültürün ve günlük hayatın da önemli bir parçası olmuştur. Bartın'ımız da sahip olduğu köklü denizcilik geçmişiyle, denizle güçlü bağ kurmuş şehirlerimizden biridir." dedi.

Balıkçılığın yalnızca ekonomik bir faaliyet olmadığına işaret eden Arslan, denize açılan her teknenin ardında büyük emek, sabır ve fedakarlık bulunduğunu ifade etti.

Arslan, sürdürülebilir balıkçılığın önemini vurgulayarak, denizlerin korunması ve kurallara uygun avcılık yapılmasının balıkçılığın geleceği açısından büyük önem taşıdığının altını çizdi.

Yeni av sezonunun tüm balıkçılar için hayırlı ve bereketli olmasını dileyen Arslan, denize açılacak balıkçıların sevdiklerine ve yuvalarına sağ salim dönmeleri temennisinde bulundu.

"Balıkçımızın kazancı Bartın'ın kazancıdır"

Milletvekili Aldatmaz da yeni av sezonunun Bartın, ülke ve balıkçılar için hayırlı olmasını diledi.

Türkiye'nin 2025 yılında 1 milyon 37 bin tonun üzerinde su ürünleri üretimiyle tüm zamanların rekoruna ulaştığını belirten Aldatmaz, sektörün üretim, istihdam ve ihracat açısından önemli bir ekonomik değer oluşturduğunu ifade etti.

Aldatmaz, küçük ölçekli balıkçılığın desteklenmeye devam edildiğini, 2025 yılında Bartın'da 12 metreden küçük 156 balıkçı gemisine toplam 1 milyon 406 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Murat Türkmen, ilde 74 kilometrelik sahil şeridi bulunduğunu, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce ruhsatlandırılmış 181 balıkçı gemisinin faaliyet gösterdiğini kaydetti.

Türkmen, Bartın'da 2025 yılında avcılık yoluyla yaklaşık 1450 ton deniz balığı, 240 ton diğer deniz ürünleri üretildiğini, yetiştiricilik yoluyla gerçekleştirilen üretimin ise 17,5 ton olduğunu söyledi.

Katılımcılara balık ekmek ikram edilen programda, dua edilmesinin ardından protokol üyeleri ve balıkçılar teknelerle denize açıldı.

Kaynak: AA

Denizcilik, Balıkçılık, Ekonomi, Amasra, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da Balıkçılık Av Sezonu Açılışı - Son Dakika

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