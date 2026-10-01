Bartın'da cankurtaran ekipleri sezonda 529 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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Bartın'da cankurtaran ekipleri sezonda 529 kişiyi boğulmaktan kurtardı

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Bartın'da 1 Haziran'da başlayan cankurtaran hizmetleri 30 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezon boyunca ekipler 529 kişiyi boğulmaktan kurtardı; İl Özel İdaresi 93 kişiyi, İnkumu sahilindeki belediye ekipleri 436 kişiyi kurtarırken, 104 kayıp çocuğun bulunmasına yardımcı oldu.

Bartın'da yaz sezonunda sahillerde görev yapan cankurtaran ekipleri, boğulma tehlikesi geçiren 529 kişiyi kurtardı.

59 kilometrelik sahil şeridine sahip Bartın'da 1 Haziran'da başlayan cankurtaran hizmetleri 30 Eylül itibarıyla tamamlandı.

İl Özel İdaresi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı 13 kişilik cankurtaran ekibi, sorumluluk alanındaki 7 plajda sezon boyunca görev yaptı. Ekipler, denizde boğulma tehlikesi geçiren 93 kişiyi kurtarırken, bölgede can kaybı yaşanmadı.

İnkumu sahilinde görev alan Bartın Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bağlı cankurtaran ekipleri de 104 kayıp çocuğun bulunmasına yardımcı olurken, 436 kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Sezonun tamamlanmasıyla ekiplerin sahillerdeki görevleri sona erdi.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bartın'da cankurtaran ekipleri sezonda 529 kişiyi boğulmaktan kurtardı - Son Dakika
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