Bartın\'da Feci Kaza: 5 Kişi Hayatını Kaybetti

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BARTIN'da sürücüsünün kontrolünden çıkıp, karşı yönden gelen hafriyat kamyonuyla çarpışan otomobildeki 5 kişi yaşamını yitirdi.

Kaza, gece saatlerinde Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi liman yolunda meydana geldi. İnkum tatil beldesinden Bartın'a doğru seyir halinde olan ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 74 BC 310 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak karşı yönden gelen plakası ve sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen hafriyat kamyonu ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil hurdaya dönerken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede otomobilde sıkışan 5 kişinin de yaşamını yitirdiği belirlendi. Cenazeler, ekiplerin kaza yerindeki incelemesinin ardından Bartın Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.