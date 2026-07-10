Bartın'da Kent Kafe Açıldı

Bartın Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Kent Kafe, törenle hizmete açıldı.

Kentte uzun yıllar Öğretmenevi olarak kullanılan, sonrasında ise işlevini yitirerek atıl durumda kalan Kırtepe Mahallesi'ndeki bina, yıkılarak yerine inşa edilen yeni yapısıyla Kent Kafe olarak hizmete sunuldu.

Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, törende yaptığı konuşmada, vatandaşların eski Öğretmenevi binasının yeniden değerlendirilmesi yönündeki talepleri üzerine projeyi hayata geçirmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.

Bartın'a yeni bir sosyal yaşam alanı kazandırmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Yalçınkaya, "Kent Kafe'yi yalnızca bir kafe olarak değil, insanların bir araya geldiği, sohbet ettiği, dinlendiği, kitap okuduğu ve sosyalleştiği bir yaşam alanı olarak tasarladık. Gençlerimiz için yeni bir buluşma noktası, emeklilerimiz için huzurlu bir ortam oluşturduk. Yıllardır atıl durumda bulunan bir yapıyı yeniden Bartın'a mimarisiyle, estetiğiyle ve fonksiyonuyla yeni bir sosyal yaşam alanı olarak kazandırdık." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri tarafından kurdele kesilerek Kent Kafe'nin açılışı gerçekleştirildi.

Bartın'da kahverengi kokarcaya karşı doğaya 45 bin samuray arısı salındı

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce, tarımsal üretimde önemli verim ve kalite kayıplarına neden olan kahverengi kokarcaya karşı samuray arısı salımı gerçekleştirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığınca yürütülen "Kahverengi Kokarcanın Ülkesel Entegre Mücadele Yönetimi Projesi" kapsamında, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) desteği ve Ankara Zirai Mücadele Merkez Araştırma Enstitüsü işbirliğiyle üretilen samuray arıları, Bartın Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince il genelindeki uygun alanlarda doğaya bırakıldı.

Üçüncü etap çalışmaları kapsamında 45 bin samuray arısının salımı yapıldı.

İl Tarım ve Orman Müdürü Murat Türkmen, gazetecilere, kahverengi kokarcaya karşı mücadelenin biyoteknik, kültürel ve kimyasal yöntemlerle entegre sürdürüldüğünü söyledi.

Biyolojik mücadelenin ekosistemin korunmasına katkı sağlayan en önemli uygulamalardan biri olduğunu ifade belirten Türkmen, Bartın'da tarımsal üretimin korunması ve zararlının yayılımının kontrol altına alınması amacıyla samuray arısı salımlarının planlanan program doğrultusunda devam edeceğini kaydetti.