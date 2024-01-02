 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bartın'da maden ocağındaki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Bartın'da maden ocağındaki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında vagonların arasına sıkışarak yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Tarlaağzı köyünde bulunan maden ocağında çalışan Ferdi Özgün, kömür galerisine taşınan vagonların arasında sıkışarak ağır yaralandı. Özgün, Bartın Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İş kazasıyla ilgili soruşturma devam ediyor.

Bartın\'da maden ocağındaki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti
02.01.2024 - 11:41,
Abone Ol

Bartın'ın Amasra ilçesinde özel bir maden ocağında vagonların arasına sıkışarak yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Merkeze bağlı Tarlaağzı köyünde özel şirkete ait maden ocağının eksi 500 kotunda çalışan Ferdi Özgün (33), 26 Aralık'ta kömür galerisine direk taşınan vagonların arasına sıkışarak yaralandı.

Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan, ardından Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edilen Özgün, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Öte yandan iş kazasıyla ilgili soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amasra, Bartın, Soruşturma, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'da maden ocağındaki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor. Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29
Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18
Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11
İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01
31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak

Son Dakika
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'dan ayrılıyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda pistte bulunan bir uçak yanıyor! İçeride çok sayıda yolcu ve mürettebat olduğu söyleniyor.
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:18 Filistin yürüyüşünden dönen vatandaşa yumruk atmıştı! Tutuklanan gencin ifadesi ortaya çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
11:01 31 Mart'taki yerel seçime 36 siyasi parti katılacak
10:53 21 ay sonra bir ilk! Bitcoin 45 bin doları aştı
10:48 Galatasaray kasayı dolduracak! Icardi Suudi Arabistan'a imzayı atıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 12:37:20. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'da maden ocağındaki iş kazasında yaralanan işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement