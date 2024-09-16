Bartın\'da Tomruk Kazası: Ekrem Ulusoy Hayatını Kaybetti

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BARTIN'da, orman deposunda kullandığı kamyondan indirilen tomruğun altında kalan Ekrem Ulusoy (58), hayatını kaybetti.

Olay, saat 12.30 sıralarında Kozcağız beldesindeki Bartın Orman İşletme Müdürlüğü'ne ait Akçamescit Orman Deposu'nda meydana geldi. Kullandığı kamyondaki tomruklar indirilirken çalışmalara yardım eden Ekrem Ulusoy'un üzerine tomruk düştü. Diğer işçilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin müdahalesi sonrası Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ulusoy, tüm çabaya rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber-Kamera: Ayhan ACAR/BARTIN,