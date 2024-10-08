Bartın'da otomobilin duvara çarpması sonucu sürücü hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.
Osman Ö. idaresindeki 74 DB 677 plakalı otomobil, Kumluca beldesi Çubuklu köyünde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle bahçe duvarına çarptı.
Kazada sürücü olay yerinde hayatını kaybetti, araçtaki Cevat Ö. ile Erkan T. yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralılar, gelen sağlık görevlilerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bartın'da Trafik Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı - Son Dakika
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