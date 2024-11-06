Bartın'da Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Başlıyor - Son Dakika
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Bartın'da Uluslararası AR-GE Proje Pazarı Başlıyor

7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı, 7-8 Kasım'da Bartın Üniversitesi'nde gerçekleştirilecek.

06.11.2024 17:48
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Bartın Üniversitesinin (BARÜ) bilim ve teknoloji tutkunlarını buluşturduğu "7. Uluslararası AR-GE Proje Pazarı" yarın başlayacak.

BARÜ'den yapılan açıklamaya göre, etkinlik, 7 ve 8 Kasım'da Kutlubey Yerleşkesi'nde, Azerbaycan Hazar, Azerbaycan Teknik, Uluslararası Saraybosna, Malezya Putra ve Özbekistan Semerkand Devlet Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği üniversitelerinin paydaşlığında düzenlenecek.

Bu yıl ilk kez uluslararası ölçekte düzenlenen yarışmalara, Türkiye ile Azerbaycan, Bosna Hersek, İran, Kazakistan, Kolombiya, Kırgızistan, Malezya ve Özbekistan'dan rekor sayıda proje başvurusu yapıldı.

Türkiye'nin 35 ilinden başvuruların geldiği etkinliğe, 47 üniversite, 30 lise, 10 kurum ve kuruluş ile AR-GE merkezinden toplam 403 proje gönderildi.

BARÜ, TÜBİTAK Proje Pazarları Destekleme Programı kapsamında da desteklenen etkinliğe en fazla başvuru yapılan yükseköğretim kurumu olurken, Semerkand Üniversitesi ikinci sırada yer aldı. Üçüncü sıradaki Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesini, Erciyes, Kırşehir Ahi Evran, Aksaray, Ege, Kayseri, Sakarya üniversiteleri ile İran'dan Tebriz Üniversitesi izledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, teknoloji geliştiren Türkiye hedefiyle bu yıl yedincisi düzenlenecek bilim ve teknoloji festivaline gösterilen ilginin mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Tüm faaliyetlerin merkezine insanı aldıklarını, bölgesel odaklı çalışmalarla önemli başarılara imza attıklarını ve ülkenin gelişimine değer kattıklarını vurgulayan Uzun, "2017'den itibaren her yıl gerçekleştirilen, bölgenin uzun soluklu, en önemli bilim ve teknoloji festivali AR-GE Proje Pazarı'nın yedincisini uluslararası ölçeğe taşıyoruz. Festivalimize bilim ve teknoloji tutkunu herkesi davet ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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