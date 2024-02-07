Bartın\'da Umut Can Alay, annesini av tüfeğiyle öldürdü

BARTIN'da Umut Can Alay (23), tartıştığı annesi Hatice Alay'ı (52) av tüfeği ile vurarak öldürdü. Umut Can Alay tutuklanırken, olay öncesinde annesini ıslatarak darp ettiği ve 2021 yılında da annesine cinsel saldırıda bulunduğu ortaya çıktı.
Olay, dün saat 19.30 sıralarında Topluca köyü Esenpınar mevkisindeki evde meydana geldi. Orman işçisi olarak çalışan Umut Can Alay, akşam eve geldiğinde annesi Hatice Alay ile tartıştı. Tartışmanın ardından Umut Can Alay, evdeki av tüfeği ile annesinin göğsüne bir el ateş açtı. Silah seslerini duyan komşular, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. Sağlık ekiplerince Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, kurtarılamadı. Umut Can Alay jandarma tarafından gözaltına alındı.
ISLATIP DÖVDÜKTEN SONRA TÜFEKLE VURMUŞ
Umut Can Alay'ın, annesiyle birlikte yaşadığı eve alkollü şekilde geldiği, para istediği ve annesi vermeyince tartışmanın çıktığı öğrenildi. Umut Can Alay, bunun üzerine annesini banyoya iterek, orada hortumla su sıkarak ıslattıktan sonra dövdüğü ve sonrasında av tüfeğiyle ateş açarak öldürdüğü belirtildi. Umut Can Alay'ın, jandarmadaki ifadesinde, Hatırlamıyorum, o sırada eve alkollü geldim. Para istedim vermedi. Çok fazla bir şey hatırlamıyorumö dediği öğrenildi. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Umut Can Alay, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ANNE TOPRAĞA VERİLDİ
Dün gece otopsi işlemleri tamamlanan anne Hatice Alay'ın vücudunun birçok noktasında kırıklar olduğu tespit edildi. Kadının cenazesi oturduğu Topluca köyünde öğle namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığında toprağa verildi.
ANNESİNE CİNSEL SALDIRIDA BULUNDUĞU SUÇLAMASI
Bu arada, babası 5 yıl önce kalp krizinden ölen Umut Can Alay'ın, annesi Hatice Alay'a 2021 yılında cinsel saldırıda bulunduğu öne sürüldü. Hatice Alay'ın 2021 yılında yaptığı şikayet sonrasında hakkında dava açılıp 2022 yılında Umut Can Alay'ın, 'Üst soya karşı cinsel saldırı' suçundan 23 yıl hapis cezasına çarptırıldığı, itiraz üzerine bir üst mahkemeye taşınan kararın bozulduğu bildirildi. Alay'ın bu süreçte annesinin de şikayetini geri çektiği ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldığı bildirildi. Umut Can Alay'ın tekrar annesiyle birlikte yaşamaya başladığı öğrenildi. Umut Can Alay'ın sık sık annesine karşı şiddet uyguladığı da belirtildi.
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