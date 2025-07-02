Bartın'da Yaz Spor Okulları Açıldı

Bartın'da belediye koordinesinde Yaz Spor Okulları açıldı.

Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Kaynarca Yaşam Park'ta düzenlenen Yaz Spor Okulu'nun açılış töreninde yaptığı konuşmada, yaz tatilinin hem verimli hem de keyifli şekilde geçirmeleri için çocuklara yönelik projeyi hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Yaz Spor Okulu sayesinde öğrencilerin yaz boyunca farklı spor branşlarında eğitimler alarak eğlenmenin yanı sıra sağlıklı yaşam biçimini de deneyimleyeceklerini anlatan Yalçınkaya, "Burada futbol, basketbol, voleybol, tenis, masa tenisi gibi pek çok branşta uzman eğitmenler eşliğinde yürütülecek antrenmanlar sayesinde öğrenciler hem fiziksel gelişimlerini destekleyecek hem de takım çalışması, disiplin ve özgüven gibi önemli sosyal beceriler kazanacak. Sporun birleştirici gücüne inanıyor, çocuklarımızın sağlıklı bireyler olarak yetişmesi için çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

İnkumu'nda çevre düzenlemesi

Bartın Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, İnkumu tatil beldesinde çevre düzenleme çalışmalarına devam ediyor.

Yeşil alanlarda periyodik çim biçimi yapılırken, İnkumu'nun doğal dokusuna uygun, mevsimsel çiçek ve süs bitkilerinin dikimi de gerçekleştiriliyor. Böylece hem yerli halkın hem de bölgeye gelen ziyaretçilerin daha güzel ve temiz bir çevrede zaman geçirmesi sağlanmış oluyor.

Yalçınkaya, İnkumu'nun, Bartın'ın en değerli turizm bölgelerinden biri olmasının yanı sıra doğal güzellikleriyle de öne çıktığını belirterek, "Bu güzellikleri korumak ve geliştirmek adına park ve bahçeler müdürlüğü ekiplerimiz özverili bir çalışma yürütmektedir. Amacımız, vatandaşlarımızın ve misafirlerimizin yaz mevsimini daha temiz, yeşil ve düzenli bir ortamda geçirmesini sağlamaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Bartın'da yol ve kaldırımlar yıkanıyor

Bartın Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, özellikle yaz aylarında artan toz, kir ve yoğun yaya trafiği nedeniyle ana arterle mahallelerde yol ve kaldırım yıkama çalışması yürütüyor.

Yalçınkaya, yol ve kaldırımların basınçlı su araçlarıyla yıkanarak tozdan, birikintilerden ve çeşitli atıklardan arındırıldığını aktardı.

Bu sayede temiz görünüm elde edilmesinin yanında halk sağlığını tehdit edebilecek unsurların da önüne geçildiğine değinen Yalçınkaya, çevre temizliğine büyük önem verdiklerini, özellikle sıcak havalarda temizlik işlemlerini daha da artırdıklarını kaydetti.