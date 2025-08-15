Bartın'daki Yangınlar Kontrol Altında - Son Dakika
Bartın'daki Yangınlar Kontrol Altında

15.08.2025 20:43
Bartın'da çıkan orman yangınları kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.

Bartın'da çıkan yangınların kontrol altına alındığı, Ahtalar köyündeki orman yangınında soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Valilikten yapılan açıklama, gün içinde merkeze bağlı Ağdacı, Aladağ, Gölbucağı ve Gecen mahalleleri, Ulugeçit Ambarcı, Karasu, Yeşilkaya ve Kurtköy köyleri, Amasra ilçesine bağlı Ahatlar ve Cumayanı köyleri ile Kurucaşile ilçesine bağlı Dizlermezeci köyünde bahçe, tarla ve ormanlık alanlarda yangın çıktığına ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarlar geldiği belirtildi.

Valilik koordinesinde Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü, Bartın Orman İşletme Müdürlüğü, Bartın, Amasra, Kozcağız, Abdipaşa, Çaycuma Belediyesi, Bartın İl Özel İdaresi, Jandarma, Emniyet, Sahil Güvenlik ve Batı Karadeniz Grup Komutanlığı, AFAD, Kızılay, Enerjisa ekipleri ile sivil toplum kuruluşlarının arama ve kurtarma ekiplerinin olay yerlerine sevk edildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yangınlara 1 helikopter, 23 arazöz ve iş makinesi, 5 su tankeri, 1 TOMA, 8 pick-up, 16 ekip aracı olmak üzere toplam 54 araç ve 189 personel ile havadan ve karadan müdahale edilmiştir. Ayrıca özel sektör işletmelerimiz ve vatandaşlarımız da iş makineleri, su tankeri gibi araçlarıyla yangın söndürme çalışmalarına gönüllü olarak destek vermiştir. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı yangınlar kontrol altına alınmış olup Ahtalar mevkisindeki soğutma çalışmaları devam etmektedir. Yangınlardan etkilenen vatandaşlarımıza ve ilimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, meydana gelebilecek orman yangınlarına karşı vatandaşlarımızın sorumluluk bilinciyle hareket etmelerini ve yapılan uyarıları dikkate almalarını istirham ediyoruz."

Kaynak: AA

20:32
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
Özlem Çerçioğlu: Cumhurbaşkanımıza zaten uzak bir belediye başkanı değildim
19:48
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar Putin ve Trump uçakta görüşecek
Kritik zirve öncesi dikkat çeken detaylar! Putin ve Trump uçakta görüşecek
