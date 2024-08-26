Bartın\'ın Şahin köyünde samanlık yangını

BARTIN'ın Şahin köyünde Rafet Karga'ya ait samanlıkta çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Yangın, dün saat 23.00 sıralarında Şahin köyünde meydana geldi. Rafet Karga'ya ait evin yanında bulunan samanlıktan çıkan alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Köye gelen itfaiye ekipleri, yangını eve sıçramadan kısa sürede söndürdü. Yangında, tek katlı ahşap samanlıktaki 250 balya samanın yandığı belirtildi. Yangının çıkış sebebinin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
Haber-Kamera: BARTIN,
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