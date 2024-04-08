Bartın\'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı

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Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Şirinler köyünde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini 20 yaşındaki Mustafa Doğan kazandı. 134 seçmenin bulunduğu 100 haneli köyde; 45, 59, 64 ve 65 yaşlarındaki rakiplerini geride bırakan Doğan, 108 geçerli oydan 35'ini alarak muhtar seçildi.

Mazbatasını Ulus Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Kocaağa'dan alan Doğan, burada diğer muhtarların ilgisiyle karşılaştı, tebrikleri kabul etti.

Doğan, gazetecilere, göreve başlamasından dolayı çok mutlu, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.

Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini belirten Doğan, ilk olarak yol yapımı ve mezarlığa köprü projesini hayata geçirmeyi planladığını anlattı.

Doğan, seçilmesinin ardından birçok kişinin kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek "Bana 'Şirinler Köyünün Şirin Muhtarı' diyorlar. Böyle güzel söylemlerle espri yapıyorlar. Öncelikle yollarımız çok bozuk, yollarımızı ön planda tutacağız. Bir de mezarlığa köprü projemiz var." ifadelerini kullandı.

Aşağıçerçi köyü Muhtarı Ertan Kaya da ilçelerinden genç muhtarın seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Gençlerimize öncü olduğu için medeni cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Biz de tecrübemizle elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Başarılar diliyorum." dedi.