Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı

Bartın\'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı

Şirinler köyünde yapılan muhtarlık seçimini 20 yaşındaki Mustafa Doğan kazandı. Mazbatasını alan Doğan, köydeki eksiklikleri gidermek için çalışmalara başlayacağını belirtti. Diğer muhtarlar tarafından tebrik edilen Doğan, gençler için bir örnek olmayı hedefliyor.

08.04.2024 13:13  Güncelleme: 13:15
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.

Şirinler köyünde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini 20 yaşındaki Mustafa Doğan kazandı. 134 seçmenin bulunduğu 100 haneli köyde; 45, 59, 64 ve 65 yaşlarındaki rakiplerini geride bırakan Doğan, 108 geçerli oydan 35'ini alarak muhtar seçildi.

Mazbatasını Ulus Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Kocaağa'dan alan Doğan, burada diğer muhtarların ilgisiyle karşılaştı, tebrikleri kabul etti.

Doğan, gazetecilere, göreve başlamasından dolayı çok mutlu, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.

Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini belirten Doğan, ilk olarak yol yapımı ve mezarlığa köprü projesini hayata geçirmeyi planladığını anlattı.

Doğan, seçilmesinin ardından birçok kişinin kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek "Bana 'Şirinler Köyünün Şirin Muhtarı' diyorlar. Böyle güzel söylemlerle espri yapıyorlar. Öncelikle yollarımız çok bozuk, yollarımızı ön planda tutacağız. Bir de mezarlığa köprü projemiz var." ifadelerini kullandı.

Aşağıçerçi köyü Muhtarı Ertan Kaya da ilçelerinden genç muhtarın seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Gençlerimize öncü olduğu için medeni cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Biz de tecrübemizle elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Başarılar diliyorum." dedi.

Kaynak: AA

Mustafa Doğan, Bartın, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta yol güzergahları belirlendi
    13:24 Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlıkta yol güzergahları belirlendi

    6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlık bölgesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik polis ekipleri, mezarlık çevresindeki ara sokakları trafiğe kapatarak trafik yoğunluğunu önlemek için önlemler aldı.

  • Kütahya'da Samanlık Yangını: Balya Makinesi Hasar Gördü
    13:24 Kütahya'da Samanlık Yangını: Balya Makinesi Hasar Gördü

    Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.

  • Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü çelenk sundu
    13:22 Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü çelenk sundu

    Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.

  • Uğurcan Çakır'ın performansı savunma tandemiyle etkili oldu
    13:21 Uğurcan Çakır'ın performansı savunma tandemiyle etkili oldu

    Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.


12:26 İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti İYİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale partisinden istifa etti
11:21 Meral Akşener bırakıyor İYİ Parti’de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var Meral Akşener bırakıyor! İYİ Parti'de genel başkanlık koltuğuna talip 4 isim var
11:13 Bursa’da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi Bursa'da 19 yaşındaki genç ölü bulundu, acılı ailesi sinir krizi geçirdi
10:41 CHP lideri Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’la ilgili ezber bozan sözler CHP lideri Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili ezber bozan sözler
09:10 Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler İşte Fenerbahçe’nin alması muhtemel cezalar Süper Kupa finalinde sahadan çekildiler! İşte Fenerbahçe'nin alması muhtemel cezalar
12:44 Yılmaz Erdoğan’ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı Yılmaz Erdoğan'ın 25 yaş küçük model Cansu Taşkın ile ilişkisi doğrulandı
12:05 Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan’ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ın yarıçıplak haliyle ilgili tepki gösterdi
10:12 Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya’nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı Serdar Ortaç’a yüklendi Gani Rüzgar Şavata, Ahmet Kaya'nın saldırıya uğradığı geceyi anlattı! Serdar Ortaç'a yüklendi
10:00 Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım Meral Akşener: Kurultayda genel başkanlık için aday olmayacağım
09:25 Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan’da ateşle oynadın seni kurtardık Rasim Ozan ile Ahmet Çakar canlı yayında kavgaya tutuştu: Suudi Arabistan'da ateşle oynadın seni kurtardık
09:07 Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı Cem Yılmaz, X hesabını abonelik sistemine açtı
08:22 Türkiye’nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor Türkiye'nin sağlık turizmini kıskanan İngilizler, Türk doktorun muayene görüntülerinden medet umuyor
08:16 İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan’a mesaj gönderdi İmamoğlu, İngilizlere verdiği röportajla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a mesaj gönderdi
00:21 Erden Timur’dan Ali Koç’a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum Erden Timur'dan Ali Koç'a olay yanıt: Çok rahat uyuyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.04.2024 13:25:55. #1.13#
SON DAKİKA: Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement