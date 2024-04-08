Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan, mazbatasını alarak görevine başladı.
Şirinler köyünde 5 adayın yarıştığı muhtarlık seçimini 20 yaşındaki Mustafa Doğan kazandı. 134 seçmenin bulunduğu 100 haneli köyde; 45, 59, 64 ve 65 yaşlarındaki rakiplerini geride bırakan Doğan, 108 geçerli oydan 35'ini alarak muhtar seçildi.
Mazbatasını Ulus Adliyesi'nde İlçe Seçim Kurulu Başkanı Ahmet Ali Kocaağa'dan alan Doğan, burada diğer muhtarların ilgisiyle karşılaştı, tebrikleri kabul etti.
Doğan, gazetecilere, göreve başlamasından dolayı çok mutlu, sevinçli ve gururlu olduğunu söyledi.
Köydeki eksiklikleri gördükten sonra aday olmaya karar verdiğini belirten Doğan, ilk olarak yol yapımı ve mezarlığa köprü projesini hayata geçirmeyi planladığını anlattı.
Doğan, seçilmesinin ardından birçok kişinin kendisini arayıp tebrik ettiğini belirterek "Bana 'Şirinler Köyünün Şirin Muhtarı' diyorlar. Böyle güzel söylemlerle espri yapıyorlar. Öncelikle yollarımız çok bozuk, yollarımızı ön planda tutacağız. Bir de mezarlığa köprü projemiz var." ifadelerini kullandı.
Aşağıçerçi köyü Muhtarı Ertan Kaya da ilçelerinden genç muhtarın seçilmesinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirerek "Gençlerimize öncü olduğu için medeni cesaretinden dolayı kendisini tebrik ediyorum. Biz de tecrübemizle elimizden geldiğince yardımcı olacağız. Başarılar diliyorum." dedi.
Son Dakika › Güncel › Bartın'ın Ulus ilçesinde genç yaşta muhtar seçilen Mustafa Doğan göreve başladı - Son Dakika
6 Şubat depremlerinde binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da Ramazan Bayramı öncesi mezarlık bölgesinde yoğunluk yaşanması bekleniyor. Trafik polis ekipleri, mezarlık çevresindeki ara sokakları trafiğe kapatarak trafik yoğunluğunu önlemek için önlemler aldı.
Kütahya'nın Emet ilçesinde çıkan yangın sonucu samanlık kullanılamaz hale geldi. Yangında balya makinesi de ağır hasar gördü. Jandarma soruşturma başlattı.
Adana'da Atatürk Parkı'nda düzenlenen törende İl Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından konuşan Arıkan, Emniyet Teşkilatının ülkenin huzur ve güvenliği için üstün bir gayret ve fedakarlık içerisinde çalıştığını belirtti. Törenin ardından çeşitli polis araçları Atatürk Caddesi'nden geçiş yaptı.
Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır'ın performansında, savunma tandemindeki istikrarsızlık da etkili oldu. Son iki sezonda dörtlü savunmada 18 farklı isim görev aldı. Uğurcan Çakır, bu sezon 29 maçta 37 gol yedi. Milli takımda da düşüş yaşayan Çakır, Avrupa Şampiyonası öncesi oynanan hazırlık maçında 6 gol yedi. Trabzonspor'un şampiyon olduğu sezonda ise Uğurcan Çakır, Edgar le ve Hugo ile iyi bir uyum yakalamıştı.
Sizin düşünceleriniz neler ?