Bartın'ın yüksek yaylalarına mevsimin ilk karı düştü, yer yer 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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Bartın'ın yüksek yaylalarına mevsimin ilk karı düştü, yer yer 10 santimetreye ulaştı

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Bartın'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Ulus Kumluca'daki 1400 rakımlı yaylalarda yaklaşık 18 saat etkili olan kar yağışında kalınlık yer yer 10 santimetreye ulaştı; Bartın ve Karabük'ten off-road tutkunları ile aileler kar altında piknik yaptı.

BARTIN'ın yüksek kesimlerine mevsimin ilk karı düştü. Yaylalara çıkan doğaseverler, kar yağışıyla karşılaşınca sürpriz yaşadı.

Kent merkezinde dün sabah saatlerinde aralıklarla yağmur etkili olurken, yüksek kesimlere mevsimin ilk karı düştü. Ulus ilçesi Kumluca beldesindeki 1400 rakımlı Gezen, Ardıç ve Katırovası yaylalarında kar yağışı etkili oldu. Sarıçiçek-Ardıç yaylalarındaki Ömür Ahmet Kıran seyir tepesi bölgesine giden Bartın ve Karabük'ten off-road tutkunları, kar yağışıyla birlikte keyifli anlar yaşadı. Özel donanımlı araçlarla yaylaya çıkan aileler, kar yağışı altında piknik yapmanın keyfini çıkardı. Yaylalarda yaklaşık 18 saat boyunca etkili olan kar yağışında kar kalınlığı yer yer 10 santimetreye ulaştı.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Bartın'ın yüksek yaylalarına mevsimin ilk karı düştü, yer yer 10 santimetreye ulaştı - Son Dakika
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