Bartın-Kastamonu kara yolunun çöken 100 metrelik bölümünde trafik yeniden başladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bartın Ulus ile Kastamonu Pınarbaşı arasındaki kara yolunun yağış nedeniyle çöken 100 metrelik bölümü, ekiplerin dolgu çalışmasının ardından ulaşıma açıldı. Şirinler köyü mevkisinde Kanlıçay Deresi'ndeki su yükselmesiyle kapanan yolda trafik yeniden başladı.
Bartın'ın Ulus ilçesi ile Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesi arasında ulaşımı sağlayan ve yağış nedeniyle çöken kara yolu açıldı.
Şirinler köyü mevkisinde Kanlıçay Deresi'ndeki su seviyesinin yükselmesi sonucu 100 metrelik kısmında çökme yaşanan kara yolunda çalışmalar tamamlandı.
Karayolları, Devlet Su İşleri ve İl Özel İdaresi ekiplerinin kaya ve taşlarla dolgu yapmasının ardından yolda trafik akışı yeniden başladı.
Kaynak: AA
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