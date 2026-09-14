Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 26 şüpheli gözaltına alındı

Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 26 şüpheli gözaltına alındı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda Edirne ve Kayseri'de belirlenen 30 adreste arama yapıldı, haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 26'sı yakalandı. Aramalarda sentetik uyuşturucu, esrar, kenevir, tüfek ve tabanca ele geçirildi.

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ve silah ticareti", "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklamak" suçlarının engellenmesi, FETÖ soruşturması ve haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma kapsamında operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda Bartın, Edirne ve Kayseri'de belirlenen 30 adreste arama yapıldı, haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Aramalarda, 479,33 gram sentetik uyuşturucu, 1960 içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 12 sentetik ecza, 58 kök kenevir, 15 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı?, 4 av tüfeği, 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Başsavcılığı, Güvenlik, Kenevir, Kayseri, Edirne, Bartın, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek İki il arasında saatler süren yolculuk 2,5 saate inecek
ABD’de sel alarmı 39 milyon kişi risk altında ABD’de sel alarmı! 39 milyon kişi risk altında
Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık Pezeşkiyan: Abu Dabi Veliaht Prensi ile geçmişi geride bırakıp geleceğe bakma konusunda anlaştık
Virajı alamayan tır bariyerleri aştı Şoför kayıplara karıştı Virajı alamayan tır bariyerleri aştı! Şoför kayıplara karıştı
Düzce’de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor Düzce'de kapı fabrikasında çıkan yangın geniş alana yayıldı, müdahale sürüyor
Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu Ergün Turan’dan uzun konuşan Bülent Arınç’a tepki: Nikâhın önüne geçen bir ortam oluştu

16:16
Dev bankadan altın tahmini
Dev bankadan altın tahmini
15:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest eden rapor: Hepsini alınlarından öpüyorum
15:12
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
Bir zamanlar milyonlarca kişi onu izliyordu! Şimdi bahçesinde domates, karpuz yetiştiriyor
14:35
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
Raci Şaşmaz, Bahadır Özdener ve Cüneyt Aysan adliyeye geldi
13:34
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık’tan ayrılmak istiyor
İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan tarihi imza: Halkımız Birleşik Krallık'tan ayrılmak istiyor
13:15
İstanbul’dan kalkan jet Libya’da kaza kırıma uğradı İşte ilk görüntüler
İstanbul'dan kalkan jet Libya'da kaza kırıma uğradı! İşte ilk görüntüler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.09.2026 16:24:09. #.0.2#
SON DAKİKA: Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 26 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement