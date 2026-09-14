Bartın merkezli 3 ilde uyuşturucu operasyonu, 26 şüpheli gözaltına alındı

Bartın merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığının koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "uyuşturucu madde ve silah ticareti", "müstehcenlik" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı gelirlerini aklamak" suçlarının engellenmesi, FETÖ soruşturması ve haklarında yakalama kararı bulunanlara yönelik çalışma kapsamında operasyonlar düzenledi.

Bu kapsamda Bartın, Edirne ve Kayseri'de belirlenen 30 adreste arama yapıldı, haklarında gözaltı kararı verilen 34 şüpheliden 26'sı yakalandı.

Aramalarda, 479,33 gram sentetik uyuşturucu, 1960 içimlik sentetik uyuşturucu emdirilmiş peçete, 12 sentetik ecza, 58 kök kenevir, 15 gram kubar esrar, 15 gram toz esrar, çok sayıda uyuşturucu kullanma aparatı?, 4 av tüfeği, 4 tabanca ile çok sayıda mermi ve fişek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyet ve jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.