Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

03.07.2026 12:24  Güncelleme: 12:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bartın'ın kültürel mirası, el sanatları ve yöresel lezzetleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bartın Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte folklor gösterileri, gastronomi ikramları ve konserler yer alıyor.

(BARTIN)- Bartın'ın kültürel mirası, el sanatları ve yöresel lezzetleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bartın Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, folklor gösterilerinden gastronomi ikramlarına, el sanatları sergilerinden konserlere kadar birçok program yer alıyor.

Bartın Valiliği koordinasyonunda Bartın Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Bartın İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinliğin açılışına; eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı (BARFED) Sabri Avcı ve Bartın STK temsilcileri katıldı.

Açılışta Bartın folklor ekipleri yöresel halk oyunları sergilerken, katılımcılar davul ve klarnet eşliğinde stantları gezdi. Amasra'nın meşhur salatası başta olmak üzere Bartın'a özgü çeşitli lezzetler ziyaretçilere ücretsiz ikram edildi. Etkinlik alanında Bartın'ın tarihi evleri, tekneleri ve kentin kültürel değerlerini yansıtan stantlar yoğun ilgi gördü.

YÖRESEL LEZZETLER TANITILIYOR

5 Temmuz Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte konserler, kukla oyunları ve çeşitli yarışmalar yer alacak. Festival kapsamında tel kırma, ahşap oymacılığı ve yazma dokuma gibi geleneksel el sanatları da ustalar tarafından canlı performanslarla ziyaretçilere tanıtılacak. Bartınlı modacı Özkan Kalafat'ın tel kırma motiflerini modern tasarımlarla buluşturduğu kıyafetler de düzenlenen mini defileyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bartın mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında gösterilen; pirinçli mantı, fesleğenli gözleme, saç ekmeği, ağda tatlısı, çöven ekmeği, beyaz baklava, manda yoğurdu, Kumluca kestane balı, cevizli helva ve Bartın börekleri de stantlarda yer aldı. "Deli Oğlan Sarığı" tatlısı ile fındıklı çekme helvası da ziyaretçilerden ilgi gördü.

TANITIM GÜNLERİNE DAVET

Bartın Valisİ Nurtaç Arslan açılışta yaptığı konuşmada, "Bartın'ımız mavi ve yeşilin buluştuğu saklı bir cennet. Tarihi, kültürü, lezzetlerini ve el sanatları gibi bir çok özelliği ile tanıtılmaya değer bir şehir. Biz de 4 gün boyunca bütün hemşehrilerimize ve İstanbul'daki tüm vatandaşlarımıza tanıtacağız. Bartını tanıdıktan sonra da Bartın'a mutlaka gelmek isteyecekler" diye konuştu.

Bartın Dernekler Federasyon Genel Başkanı Sabri Avcı ise "Bugün burada hem folklor ekiplerimiz, hem gastronomimiz tüm yemeklerimiz ve kültürel değerlerimiz ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. İstanbul'daki vatandaşlara çıkın çıkın gelin diyoruz" dedi.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya da "Bartın'ın gastronomi anlamda lezzetlerini, kültürel anlamda doğal güzelliklerini İstanbul halkına tanıtmak için geldik. Bartınlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İstanbul'u Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Dernekler Federasyon Başkanı Ziya Öncan ise "Gurbetteki Zonguldaklılar olarak bizler de Bartın Günleri'ndeyiz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak Bartınlı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Tüm hemşehrilerimizi Bartın Tanıtım Günleri'ne davet ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Atatürk Havalimanı, Yerel Haberler, Kültür Sanat, Gastronomi, Etkinlik, İstanbul, Bartın, Kültür, Güncel, Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Kamuran İnselel’e büyük vefasızlık Belediye görevlileri defnetti Kamuran İnselel'e büyük vefasızlık! Belediye görevlileri defnetti
Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği Sinan Akçıl ve Murda Arasında Milli Marş Polemiği

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:36
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı Milyonları etkileyen ödemeler arttı
Bedelli askerlik, 65 yaş aylığı, evde bakın yardımı! Milyonları etkileyen ödemeler arttı
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 12:49:18. #7.13#
SON DAKİKA: Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.