Bartın Tanıtım Günleri İstanbul'da Başladı

(BARTIN)- Bartın'ın kültürel mirası, el sanatları ve yöresel lezzetleri, İstanbul Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde düzenlenen Bartın Tanıtım Günleri'nde ziyaretçilerle buluştu. Etkinlikte, folklor gösterilerinden gastronomi ikramlarına, el sanatları sergilerinden konserlere kadar birçok program yer alıyor.

Bartın Valiliği koordinasyonunda Bartın Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen Bartın İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'nde kapılarını ziyaretçilere açtı. Etkinliğin açılışına; eski Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, İstanbul Valisi Davut Gül, Bartın Dernekler Federasyonu Başkanı (BARFED) Sabri Avcı ve Bartın STK temsilcileri katıldı.

Açılışta Bartın folklor ekipleri yöresel halk oyunları sergilerken, katılımcılar davul ve klarnet eşliğinde stantları gezdi. Amasra'nın meşhur salatası başta olmak üzere Bartın'a özgü çeşitli lezzetler ziyaretçilere ücretsiz ikram edildi. Etkinlik alanında Bartın'ın tarihi evleri, tekneleri ve kentin kültürel değerlerini yansıtan stantlar yoğun ilgi gördü.

YÖRESEL LEZZETLER TANITILIYOR

5 Temmuz Pazar akşamına kadar sürecek etkinlikte konserler, kukla oyunları ve çeşitli yarışmalar yer alacak. Festival kapsamında tel kırma, ahşap oymacılığı ve yazma dokuma gibi geleneksel el sanatları da ustalar tarafından canlı performanslarla ziyaretçilere tanıtılacak. Bartınlı modacı Özkan Kalafat'ın tel kırma motiflerini modern tasarımlarla buluşturduğu kıyafetler de düzenlenen mini defileyle ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Bartın mutfağının öne çıkan lezzetleri arasında gösterilen; pirinçli mantı, fesleğenli gözleme, saç ekmeği, ağda tatlısı, çöven ekmeği, beyaz baklava, manda yoğurdu, Kumluca kestane balı, cevizli helva ve Bartın börekleri de stantlarda yer aldı. "Deli Oğlan Sarığı" tatlısı ile fındıklı çekme helvası da ziyaretçilerden ilgi gördü.

TANITIM GÜNLERİNE DAVET

Bartın Valisİ Nurtaç Arslan açılışta yaptığı konuşmada, "Bartın'ımız mavi ve yeşilin buluştuğu saklı bir cennet. Tarihi, kültürü, lezzetlerini ve el sanatları gibi bir çok özelliği ile tanıtılmaya değer bir şehir. Biz de 4 gün boyunca bütün hemşehrilerimize ve İstanbul'daki tüm vatandaşlarımıza tanıtacağız. Bartını tanıdıktan sonra da Bartın'a mutlaka gelmek isteyecekler" diye konuştu.

Bartın Dernekler Federasyon Genel Başkanı Sabri Avcı ise "Bugün burada hem folklor ekiplerimiz, hem gastronomimiz tüm yemeklerimiz ve kültürel değerlerimiz ile Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ndeyiz. İstanbul'daki vatandaşlara çıkın çıkın gelin diyoruz" dedi.

Bartın Belediye Başkanı Muhammet Rıza Yalçınkaya da "Bartın'ın gastronomi anlamda lezzetlerini, kültürel anlamda doğal güzelliklerini İstanbul halkına tanıtmak için geldik. Bartınlı hemşehrilerimiz başta olmak üzere tüm İstanbul'u Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi'ne bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Zonguldak Dernekler Federasyon Başkanı Ziya Öncan ise "Gurbetteki Zonguldaklılar olarak bizler de Bartın Günleri'ndeyiz. Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak Bartınlı dostlarımızı yalnız bırakmadık. Tüm hemşehrilerimizi Bartın Tanıtım Günleri'ne davet ediyoruz" diye konuştu.