Bartın Üniversitesi Deprem Hasar Tespit Çalışmalarına Destek Veriyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ), Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki deprem sonrası yürütülen hasar tespit çalışmalarına destek veriyor.

BARÜ'den yapılan açıklamaya göre, 10 Ağustos'ta Sındırgı'da meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen deprem sonrası yürütülen çalışmalara, teknik personelden oluşturulan ekiple destek veriliyor.

Bu kapsamda Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığından inşaat mühendisi Neslihan Okatan ve inşaat teknikeri Ömer Delialioğlu, Sındırgı'ya giderek yürütülen hasar tespit çalışmalarını takip ediyor.

Ekip, ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde çalışarak depremden etkilenen binalardaki hasar durumu ve yapı güvenliği konusunda teknik değerlendirmeler yapıyor.

Ayrıca ekip, hasarlı yapıların raporlanması, deprem sonrası oluşabilecek risklerin belirlenmesi ve depreme dayanıklı yapılar konusunda incelemelerde bulunuluyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Akkaya, depremden etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileterek, sahada görev alanlara da teşekkür etti.