Bartın Üniversitesi Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklendi - Son Dakika
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Bartın Üniversitesi Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklendi

Bartın Üniversitesi Projesi TÜBİTAK Tarafından Desteklendi

Bartın Üniversitesi akademisyenlerinin hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı. Proje ile toksik tekstil boyalarının ortamdan uzaklaştırılarak halk sağlığına katkı sağlanması hedefleniyor.

21.05.2024 15:49
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenlerinin hazırladığı proje, TÜBİTAK tarafından desteklenmeye hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Öğretim Üyesi Doç. Dr. Emre Alp'in yürütücülüğünü yaptığı, Proje ve Teknoloji Ofisi Öğretim Görevlisi Dr. Erkan Aksoy'un araştırmacı olarak görev aldığı proje, TÜBİTAK 1002-B Acil Destek Programı kapsamında kabul edildi.

"Boya ile Duyarlaştırılmış g-Karbonitrürün (g-C3N4) Toksik Maddeler Üzerine Fotokatalitik Aktivitelerinin Araştırılması" başlıklı araştırma projesiyle, toksik tekstil boyalarının ortamdan uzaklaştırılarak halk sağlığına katkı sağlanması hedefleniyor.

Ulus ve Kurucaşile'de gal arısıyla mücadele çalışması

Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğünce kestane gal arısıyla mücadele kapsamında, Kurucaşile ve Ulus ormanlarına "torymus sinensis" böceği salındı.

Gökçebey Orman Zararlılarıyla Mücadele Laboratuvarında üretilen 600 böcek, Kurucaşile ilçesi Yeniköy'de doğaya bırakıldı.

Programa, Kaymakam Eda Sel, Belediye Başkanı Uğur Güneş, Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yafes Yıldız ve Bartın Orman İşletme Müdürü Temel Nadir katıldı.

Ulus'un Kirsinler ve Dibektaş köylerinde de 600 adet böcek doğaya salındı.

-Vekaletle Kurban Organizasyonu İstişare Toplantısı

Bartın İl Müftülüğünce, 2024 Yılı Vekaletle Kurban Organizasyonu İstişare Toplantısı düzenlendi.

Müftü Ömer Keskin, yaptığı konuşmada, kurbanın sıradan bir ibadet olmadığını, kalpler arasında köprü kurduğunu belirtti.

Kurbanın, kardeşler arası sevgiyi artırdığını vurgulayan Keskin, "Dünyanın dört bir yanında Müslüman kardeşlerimiz kurban geldiğinde, bizim yolumuzu gözlüyorlar. Biz ümmetin duasıyız. Beklenen, gözlenen bir milletiz. Dua alan bir milletiz. Kardeşlerimizin beklentilerine, özlemlerine, dualarına cevap verebilmemiz açısından kurban önemli bir ibadettir." ifadelerini kullandı.

Toplantıda, vekaletle kurban hizmetleri ve vekaletle kurban stantları hakkında istişarede bulunuldu.

Kaynak: AA

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