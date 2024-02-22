Bartın Valisi başkanlığında seçim güvenliği toplantısı yapıldı

Bartın Valisi Nurtaç Arslan başkanlığında 31 Mart'ta yapılacak mahalli idareler seçimlerine yönelik güvenlik toplantısı gerçekleştirildi.
Valilik 15 Temmuz Şehitleri Salonu'nda düzenlenen toplantıda, seçimlerle ilgili mevzuat ve genel esaslar hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı.
Toplantıda seçimin huzur ve güven ortamında gerçekleştirilebilmesi için ilgili kurumlar ve siyasi partilerin alacakları tedbirler ile dikkat etmeleri gereken hususlar değerlendirildi.
Vali yardımcıları, belediye başkan yardımcısı, ilçe kaymakamları, kolluk yöneticileri ile siyasi parti il başkanları ve temsilcileri toplantıda hazır bulundu.
Filistinliler yararına toplanan yardımlar teslim edildi
Bartın Anadolu Lisesi tarafından İsrail'in saldırısı altındaki Filistinlilerin yararına düzenlenen kermesten elde edilen yardımlar, İl Müftüsü Ömer Keskin'e teslim edildi.
Keskin, öğretmen ve öğrencilere teşekkür ederek, "Filistinli kardeşlerimiz çok zor süreçten geçiyor. Bu yardımlar onların yaralarını sarmaya katkıda bulunacaktır. Allah hayrınızı kabul etsin." dedi.
Bartın Belediyesinde toplu iş sözleşmesi görüşmeleri başladı
Bartın Belediyesi ile Belediye İş Sendikası arasında kadrolu işçilerin toplu iş sözleşmesi görüşmelerine başlandı.
Sendikanın Zonguldak Şube Başkanı Osman Karataş, Başkan Yardımcısı Hasan Aydın ve yönetim kurulu üyeleriyle bir araya gelen Belediye Başkan Vekili Tuncay Maden, sözleşme taslağı üzerinde değerlendirmelerde bulundu.
İşçilerin her zaman yanlarında olduklarını belirten Maden, sürecin hayırlı olmasını temenni etti.
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