Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Şehitlik ve Huzurevi\'ni Ziyaret Etti

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 Tekerlekli Sandalye Bağışlandı

Adana'da bir iş insanı tarafından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne 100 tekerlekli sandalye bağışlandı. Bağış töreninde hastane başhekimi tarafından iş insanına plaket takdim edildi. Hastane yönetimi, yapılan bağışlarla desteklenmenin ve bağışçılara minnet duymanın altını çizdi. Bağışlanan tekerlekli sandalyeler hastanenin ihtiyaç duyulan bölgelerine yerleştirildi.