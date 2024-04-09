Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Şehitlik ve Huzurevi\'ni Ziyaret Etti

Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Ramazan Bayramı arifesinde şehitliği ve 75. Yıl Huzurevi'ni ziyaret etti.
Şehitlikte düzenlenen programda Kuran-ı Kerim tilaveti yapıldı, dua edildi.
Protokol üyeleriyle daha sonra şehitlerin kabirlerine karanfil bırakan Vali Arslan, şehit ailelerinin bayramını kutladı.
Arslan, 75. Yıl Huzurevi'ni de ziyaret ederek yaşlılarla bayramlaştı.
Ziyaretlerde, AK Parti Bartın Milletvekili Yusuf Ziya Aldatmaz, Bartın Belediye Başkanı Rıza Yalçınkaya, Garnizon Komutanı Deniz Kıdemli Albay Erkan Şahin, İl Emniyet Müdürü Ünsal Hayal ve diğer protokol üyeleri de yer aldı.
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