BARÜ Danışma Kurulu Toplantısında Sürdürülebilir Gelişim Hedefleri Değerlendirildi

Bartın Üniversitesinde (BARÜ) gerçekleştirilen Danışma Kurulu toplantısında iç ve dış paydaşlar ile görüş alışverişinde bulunularak sürdürülebilir gelişim hedefiyle atılacak adımlar değerlendirildi.
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun başkanlığında çevrim içi olarak düzenlenen toplantıya, akademik birim temsilcileri, öğrenciler, mezunlar, kamu kurum ve kuruluşlarından yöneticiler, sivil toplum ve sanayi kuruluşlarından temsilciler katılım gösterdi.
BARÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Sevim Çelik'in de yer aldığı toplantıda, BARÜ Stratejik Planı değerlendirilerek sanayi kuruluşları ile yapılan işbirlikleri ve imzalanabilecek protokollerin görüşülmesi, mezunların bölgedeki istihdamının artırılmasına yönelik adımları içeren gündemler ele alındı.
Uzun, istatistiki veriler ve görseller eşliğinde akademik ve idari personel sayısı, bölümler ve programlar, öğrenci sayıları, teknik ve fiziki imkanlar, proje faaliyetleri, eğitim-öğretim, kariyer etkinlikleri, mezun ve paydaşlarla ilişkiler, toplumsal fayda noktasında yapılan çalışmalar, sosyal sorumluluk projeleri, gelecek yıl plan ve hedeflerini de içeren bir bilgilendirme sunumu gerçekleştirdi.
Rektör Uzun sunumunda, dünden bugüne BARÜ'nün gösterdiği sürdürülebilir gelişimini ulusal ve uluslararası verilerle ortaya koyarak, katılımcıların talep ve önerilerini dinledi.
Ayrıca, "Üreten Üniversite mottosuyla AR-GE çalışmalarını destekleyen BARÜ'de 2024 yılında kurulması planlanan araştırma-geliştirme merkezi için devam eden süreçler katılımcılarla paylaşıldı.
Uzun, toplantıda yaptığı konuşmada, sürdürülebilir gelişim için paydaşların işbirliği ve katkılarının önemli olduğuna işaret ederek, nitelikli çalışmalarla geleceğin güçlü nesillerini yetiştirmeyi gaye edindikleri üniversitede "kalite" anlayışını tüm çalışmaların merkezine aldıklarını söyledi.
Rektör Uzun, "Sürdürülebilir kalkınma odağında iç ve dış paydaşlarımızın görüşlerini önemsiyor, bölgemizdeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği içerisinde olarak gücümüze güç katmaya devam ediyoruz. Bu toplantıya görüş ve önerileriyle katkı sunan tüm iç ve dış paydaşlarımıza teşekkür ediyor, beraber birçok başarıya imza atacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.
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