BARÜ, kemoterapiye direnç gösteren pankreas kanseri için yeni tedavi yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor

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Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, kemoterapiye direnç gösteren pankreas kanserinde yeni tedavi türleri geliştirmeyi amaçlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden araştırma görevlisi Kübra Sena Baş Topcu'nun yürütücülüğünde, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Ercan Çaçan'ın danışmanlığını yaptığı "Pankreas Kanserinde İmmün Checkpoint HVEM'in Düzenleyici Rolünün Sistem Biyolojisi Yaklaşımıyla Araştırılması" başlıklı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye değer bulundu.

Projeyle immün sistemin önemli bir bileşeni olan Herpesvirus Entry Mediator (HVEM) molekülünün pankreas kanseri hücreleri üzerindeki etkisi modern yöntemlerle analiz edilecek.

İmmünoterapi alanında yeni stratejilerin geliştirilmesi amacıyla yapılacak araştırmalara, BARÜ Fen Fakültesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü'nden Doç. Dr. Yavuz Erden ile Biyoteknoloji Bölümü'nden araştırma görevlisi Kübra Temiz de katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rektör Prof. Dr. Orhan Uzun, yeni teknolojilerden yararlanarak disiplinler arası projeler yürüttüklerini ve farklı sorunların çözümüne yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Günümüzün en temel sağlık sorunlarından biri haline gelen kanserin, tedavisine yönelik gerçekleştirilen araştırma faaliyetlerinin artmasının önemine değinen Uzun, "Pankreas kanserinin tedavisinde deneyecekleri yeni formüllerle, sağlık alanındaki bilim ekosistemine katkı sunacak projeleri dolayısıyla araştırma görevlisi Kübra Sena Baş Topcu'yu ve proje ekibini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.