BARÜ, su kirliliğini azaltmak için yeni nesil yöntemler geliştiriyor - Son Dakika
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BARÜ, su kirliliğini azaltmak için yeni nesil yöntemler geliştiriyor

Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle su kirliliğinin azaltılmasında yeni nesil yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor. Proje kapsamında su kirliliği ve ağır metaller üzerine yenilikçi çalışmalar gerçekleştirilecek.

05.08.2024 16:00
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Bartın Üniversitesi (BARÜ) akademisyenleri, TÜBİTAK tarafından desteklenen projeyle su kirliliğinin azaltılmasında yeni nesil yöntemler geliştirmeyi amaçlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yürütücülüğünü BARÜ Meslek Yüksekokulu Elektronik ve Otomasyon Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Yurderi'nin, danışmanlığını BARÜ Mühendislik, Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Temel Bilimler Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Mustafa Erkartal'ın yaptığı proje, TÜBİTAK 1002-A Hızlı Destek Programı kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

"WO3/PCN-224 Katalizörü Eşliğinde Cr(vi)'nin Sonofotokatalitik Olarak İndirgenmesindeki Katalitik Performansının İncelenmesi" başlıklı projeyle, önemli bir çevre sorunu olan su kirliliği ve sudaki ağır metaller üzerine yenilikçi çalışmalar gerçekleştirilecek.

Projede, çelik imalatı, deri imalatı, alaşımlama ve elektrokaplama, deri tabaklama, baskı ve boyama endüstrilerinin atık sularında yaygın olarak bulunan kromun, özel yöntemlerle farklı bir yapıya dönüştürülerek su kirliliğinin azaltılması hedefleniyor.

BARÜ Fen Fakültesi Biyoteknoloji Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Bulut'un araştırmacı olarak yer aldığı projeye, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) doktora sonrası araştırma bursiyeri olarak görev alan Dr. Aykut Çağlar da çalışmalarıyla katkı sunacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yurderi, proje kapsamında Hibrit WO3/PCN-224 katalizörünün geliştirileceğini belirterek, yüksek verimli ve çevre dostu bir alternatif olarak sonofotokatalitik yönteminin deneneceğini kaydetti.

BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun da üniversitede sürdürülebilir hale getirdikleri araştırma ve bilim üretme ekosistemlerini daha da güçlendirmeye devam ettiklerini vurgulayarak, "Destek kazanan projelerimizin sayısı arttıkça motive oluyoruz. Yenilikçi projelerimizle bilim dünyasına değer katarken insanlık, kamu ve çevre yararına katkı sunmaya gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tübitak, Çevre, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BARÜ, su kirliliğini azaltmak için yeni nesil yöntemler geliştiriyor - Son Dakika

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