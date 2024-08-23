BARÜ, yapay zeka tabanlı akıllı sohbet asistanı geliştirdi

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Bartın Üniversitesinde (BARÜ) geliştirilen yapay zeka tabanlı akıllı sohbet asistanı "BARÜ-ebilge", bilgiye daha kolay ve hızlı erişme imkanı sağlıyor.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, BARÜ'de nitelikli araştırma ve geliştirme çalışmalarının yanı sıra gelişen yeni teknolojiler ışığında, dijitalleşme adımlarına hız kesmeden devam ediliyor.

Bu kapsamda Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı tarafından Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ile İletişim Koordinatörlüğünün destekleriyle birçok alanda kullanılan yapay zekanın bilimsel süreçlere entegrasyonu sağlanarak, akıllı sohbet asistanı "BARÜ-ebilge" uygulaması geliştirildi.

BARÜ'nün ihtisaslaşma alanı olan "akıllı lojistik ve bütünleşik bölge" uygulamaları çalışmalarını da içeren akıllı sohbet asistanı, ilk etapta bu sene kayıt yaptıracak öğrencilere yardımcı olmak üzere kullanıcıların deneyimine sunuldu.

Geliştirilen akıllı sohbet asistanı, öğrencilere BARÜ'deki başta eğitim ve öğretim ortamı, fakülte ve bölümler olmak üzere merak edilen konular hakkında bilgi vererek dijital bir rehberlik imkanı sunuyor.

İhtiyaç duyulduğu her anda akıllı sohbet asistanıyla iletişim kurabilen kullanıcıların soruları, anlık mesajlaşma yoluyla 7/24 yanıtlandırılıyor.

Böylece hem kesintisiz etkileşim sağlanıyor, hem de güvenilir ve doğru bilgiye erişim süreci hızlandırılıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BARÜ Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun, dijitalleşme stratejisi doğrultusunda önemli uygulamaları hayata geçirdiklerini belirtti.

Yeni ve akıllı teknolojilerin, her alanda kullanımı için yoğun bir çaba gösterdiklerini bildiren Uzun, şunları kaydetti:

"Bilişim sistemlerindeki gelişmeler ışığında, üniversitemizin ihtisaslaşma alanı kapsamındaki çalışmaları da içeren güncel hizmetleri bünyemize katarak teknolojik altyapımızı geliştirmeye devam ediyoruz. Bu noktada bildiğimiz kadarıyla yükseköğretim kurumları arasında Türkiye'de ilk olma özelliği taşıyan yapay zeka destekli 'BARÜ-ebilge' sistemini hayata geçirmenin gururunu yaşıyoruz. Ortaya koyduğumuz vizyon ve gelişim stratejilerinden de güç alarak geliştirdikleri akıllı sohbet asistanı dolayısıyla Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanımız Burak Beygirci, Genel Sekreter Yardımcımız Refik Ünver, Bilgi İşlem Daire Başkanımız Feridun Badur, İletişim Koordinatörümüz Öğr. Gör. Dr. Mehmet Ceylan ile emeği geçen tüm insan kaynağımıza teşekkür ediyorum. Teknolojik gelişmeler ışığında yürüttüğümüz çalışmalara verdikleri destekler için YÖK Başkanımız Prof. Dr. Sayın Erol Özvar'a ve YÖK üyelerimize teşekkürlerimi sunuyorum."