Barzani: Savaşlara Dahil Olmak İstemiyoruz - Son Dakika
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Barzani: Savaşlara Dahil Olmak İstemiyoruz

IKBY Başbakanı Barzani, Irak ve Kürdistan'ın savaşlara katılmaması gerektiğini vurguladı.

29.10.2024 18:17
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Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Irak ve IKBY'nin "bölgedeki savaşlara dahil olmasını istemediklerini" belirtti.

Barzani, Erbil'de Ortadoğu Araştırma Enstitüsü (MERI) tarafından düzenlenen forumda gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

IKBY halkını 6. dönem milletvekili seçimlerinin başarılı bir şekilde tamamlanmasından dolayı tebrik eden Barzani, bunun bölge demokrasisi için önemli bir dönüm noktası olduğunu ve tüm tarafların sonuçları kabul etmesi gerektiğini söyledi.

Barzani, tüm siyasi taraflara "farklılıkları bir yana bırakarak halka hizmet etmek amacıyla işbirliği içinde, güçlü ve kapsayıcı bir hükümet" çağrısında bulundu.

Erbil ile Bağdat arasında ilişkilerin olumlu seyrettiğini belirten Barzani, merkezi hükümetle ilişkilerde IKBY'nin mali hakları dahil tüm sorunları ele almayı ve çözmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Barzani, Erbil-Bağdat ilişkilerindeki olumlu ilerlemeye rağmen "Bağdat'ta hala merkeziyetçiliği esas alan bir zihniyetin olduğu" yorumunda bulundu.

Tüm Irak ve bölge için barış, refah ve istikrar mesajını verdiklerini vurgulayan Barzani, "Irak ve Kürdistan Bölgesinin bölgedeki savaşlara dahil olmasını istemiyoruz." ifadelerini kullandı.

Barzani, bir siyasi tarafın yolsuzluğun kaldırılmasının önünde durması halinde hükümetin bununla tek başına mücadele edemeyeceğine işaret ederek, "Tüm yönetim yolsuzluğun ortadan kaldırılmasında ciddi olmalıdır. Her şeyden önce yolsuzluğun ortadan kalkmasını isteyenlerin yolsuzluğu bırakması gerekiyor." diye konuştu.

IKBY'de siyasi partilere ait Peşmerge birliklerinin birleştirilmesine ilişkin ise Barzani, "Peşmerge ile ilgili kararlar bakanlığın ve hükümetin yetkisinde olmalı, partilerin değil. Hiç kimse kendi makamı için askeri bir güç kuracak ve başka bir siyasi tarafa karşı kullanacak hakka sahip olmamalı." dedi.

Kaynak: AA

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