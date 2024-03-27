Başakşehir Belediyesi, Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Ramazan Eğlencesi Düzenledi

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde tedavi gören çocuklar için Başakşehir Belediyesinin desteğiyle ramazan eğlencesi düzenlendi.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, ramazan kapsamında gerçekleştirilen etkinlikte, yatarak tedavi gören çocuklar ve sağlık çalışanlarının çocukları, Karagöz-Hacivat oyunu ile "Başakgiller" adlı çocuk tiyatrosunu izledi.

Çocukların eğlenceli anlar yaşadığı program, ebeveynler ile hastanedeki refakatçiler tarafından da beğeniyle takip edildi.

Etkinliğe, Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Nurettin Yiyit, hastane yönetimi ve sağlık çalışanları da katıldı.