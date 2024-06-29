Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Teknik Arıza - Son Dakika
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Teknik Arıza

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 25 Ocak'ta radyoaktif iyot tedavisi gören hastaların atıklarının toplandığı sıvı atık tanklarındaki teknik arıza sonrasında ilgili kurumlarca yapılan denetimlerde gerekli önlemlerin alındığının tespit edildiğini açıkladı. Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta Nükleer Tıp Kliniğinde radyoaktif iyot tedavisi alan hastaların atıklarının toplandığı sıvı atık tanklarında teknik arıza meydana geldiği belirtildi. Tankların bağlı olduğu ünitenin faaliyetinin durdurulduğu aktarılan açıklamada, bölgede güvenlik tedbirlerinin uygulandığı, mahallin çevresinin koruma altına alındığı kaydedildi. İlgili birimlerdeki değerlendirmeler sonrasında AFAD ekipleri ve Nükleer Denetleme Kurumunun (NDK) hastaneye davet edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: 'AFAD ekibi ve NDK denetlemesi sonucunda olay sürecinde alınan tedbir ve uygulamalarda herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, gerekli önlemlerin alındığı tespit edilmiştir. Bu süreçte hasta veya hastane çalışanlarına herhangi bir radyasyon maruziyeti tespit edilmemiştir. NDK denetimi sonrasında kurumumuza gönderilen resmi yazışmayla yapılan öneriler doğrultusunda, süreçle ilgili talimatlar yerine getirilmiş olup, NDK'nin önerdiği sürenin sonunda gereken tamirat ve bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Son kontrollerin ardından klinikte hasta alımı tekrardan başlatılmıştır. Hastanemizde sağlık hizmeti kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmektedir.'

29.06.2024 23:15
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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 25 Ocak'ta radyoaktif iyot tedavisi gören hastaların atıklarının toplandığı sıvı atık tanklarındaki teknik arıza sonrasında ilgili kurumlarca yapılan denetimlerde gerekli önlemlerin alındığının tespit edildiğini açıkladı.

Hastanenin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 25 Ocak'ta Nükleer Tıp Kliniğinde radyoaktif iyot tedavisi alan hastaların atıklarının toplandığı sıvı atık tanklarında teknik arıza meydana geldiği belirtildi.

Tankların bağlı olduğu ünitenin faaliyetinin durdurulduğu aktarılan açıklamada, bölgede güvenlik tedbirlerinin uygulandığı, mahallin çevresinin koruma altına alındığı kaydedildi.

İlgili birimlerdeki değerlendirmeler sonrasında AFAD ekipleri ve Nükleer Denetleme Kurumunun (NDK) hastaneye davet edildiği vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"AFAD ekibi ve NDK denetlemesi sonucunda olay sürecinde alınan tedbir ve uygulamalarda herhangi bir eksiklik tespit edilmemiş, gerekli önlemlerin alındığı tespit edilmiştir. Bu süreçte hasta veya hastane çalışanlarına herhangi bir radyasyon maruziyeti tespit edilmemiştir. NDK denetimi sonrasında kurumumuza gönderilen resmi yazışmayla yapılan öneriler doğrultusunda, süreçle ilgili talimatlar yerine getirilmiş olup, NDK'nin önerdiği sürenin sonunda gereken tamirat ve bakım onarım işleri tamamlanmıştır. Son kontrollerin ardından klinikte hasta alımı tekrardan başlatılmıştır. Hastanemizde sağlık hizmeti kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmektedir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Teknik Arıza - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde Radyoaktif İyot Tedavisi Sonrası Teknik Arıza - Son Dakika
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