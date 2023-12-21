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Başakşehir'de 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi - Son Dakika
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Başakşehir'de 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Başakşehir'de bir depoya düzenlediği operasyonda 38 kilogram metamfetamin ele geçirdi. Operasyonda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Başakşehir\'de 38 kilogram metamfetamin ele geçirildi
21.12.2023 - 08:59,
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Özgür EREN/İSTANBUL, Jandarma ekipleri Başakşehir'de bir depoya düzenlediği operasyonda 38 kilogram metamfetamin ele geçirdi.  Operasyonda yakalanan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul İl Jandarma  Komutanlığı ekipleri uyuşturucu madde kaçakçılığına yönelik yaptığı çalışmalarda, yabancı uyruklu bir kişinin yasadışı yollarla temin ettiği uyuşturucu maddeleri, İstanbul ili genelinde "Torbacı' olarak tabir edilen kişilere satacağı bilgisi alındı. Yapılan çalışmalar ve takip sonucunda; şüphelinin kimliği ve uyuşturucu maddeyi depoladığı adres tespit edildi.

TAHTA KAVANOZLARA GİZLEMİŞLER

Jandarma ekiplerinin tespit edilen adrese yaptığı operasyonda piyasa değeri yaklaşık 8 buçuk milyon lira olan 38 kilogram tahta kavanozlara gizlenmiş Metamfetamin, 1 ruhsatsız tabanca ve 1hassas terazi ele geçirdi. Yakalanan B.O. isimli kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA
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