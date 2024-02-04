 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Başakşehir'de Drift Yapan Kadın Sürücüye 32 Bin 923 TL Para Cezası - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Başakşehir'de Drift Yapan Kadın Sürücüye 32 Bin 923 TL Para Cezası

Başakşehir\'de Drift Yapan Kadın Sürücüye 32 Bin 923 TL Para Cezası

Başakşehir'de otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın sürücüye, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesi tarafından 32 bin 923 lira para cezası uygulandı. Sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el konulurken, aracı da 2 ay süreyle trafikten men edildi.

04.02.2024 15:55  Güncelleme: 15:57
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başakşehir'de, otomobiliyle drift yaptığı görüntüleri sosyal medyadan paylaşan kadın sürücüye 32 bin 923 lira para cezası uygulandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şubesine bağlı sivil trafik ekipleri, kadın sürücünün Olimpiyat Yolu Bulvarı'nda drift yapıp trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü görüntüleri sosyal medyadan paylaşması üzerine çalışma başlattı.

Yapılan incelemede kullandığı araç ve kimliği belirlenen sürücü A.A. gözaltına alındı.

Hakkında işlem yapılan sürücüye, 32 bin 923 lira para cezası kesildi, 60 gün süreyle ehliyetine el konuldu. Sürücünün aracı 2 ay süreyle trafikten men edildi.

Sürücü A.A. trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu gerekçesiyle adli işlem yapılmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Başakşehir, Güvenlik, Ceza, Trafik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Başakşehir'de Drift Yapan Kadın Sürücüye 32 Bin 923 TL Para Cezası - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 4.02.2024 16:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: Başakşehir'de Drift Yapan Kadın Sürücüye 32 Bin 923 TL Para Cezası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement