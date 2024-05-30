Başakşehir'de Genç İstihdam ve Staj Fuarı Açıldı - Son Dakika
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Başakşehir'de Genç İstihdam ve Staj Fuarı Açıldı

Başakşehir\'de Genç İstihdam ve Staj Fuarı Açıldı

Başakşehir Belediyesi, MÜSİAD ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen Genç İstihdam ve Staj Fuarı, Şehir Sanat Konferans Salonu'nda açıldı. Fuarın açılışında konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, gençlerin yeteneklerini ortaya çıkarmak ve beklentilerini karşılamak için kamu kurumlarının desteklerinin önemli olduğunu belirtti. Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu ise fuarda gençleri doğru firmalarla buluşturarak istihdam sorunlarına çözüm aradıklarını ifade etti. MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cihad Terzioğlu ise meslek liselerinden mezun olan gençlerin üretim çarklarını hızlandırdığını ve fabrikaları ayakta tuttuğunu söyledi. Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Çalışma ve İş Kurumu İstanbul İl Müdürü Uğur Oto ise meslek liselerinin ve gençlerin önemine dikkat çekti.

30.05.2024 16:21
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Başakşehir Belediyesi, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde gerçekleştirilen Genç İstihdam ve Staj Fuarı açıldı.

Şehir Sanat Konferans Salonu'ndaki açılışta konuşan AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, fuarın hayırlı olmasını diledi.

Hayata hazırlanmanın herkesin isteği olduğunu belirten Kabaktepe, yeteneklerin ortaya çıkması, kabiliyetlerin geliştirilmesi, beklentilerin ve ümitlerin karşılanması için kamu kurumlarının destekleri ve projelerin önemli olduğunu söyledi.

Belediyenin gençlere her konuda destek verdiğini dile getiren Kabaktepe, "Beklenti ve taleplerinizi her zaman çoğaltın ama burada en önemli çizgi; inancınız, azminiz, kararlılığınız ve yapabileceğinize dair zihninizi ve kalbinizi, fikrinizi ve aklınızı, gönlünüzü bir şeye odaklamaktan vazgeçmemektir." diye konuştu.

Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu da fuarda 11 ve 12. sınıf öğrencileri ile şirket sahiplerini buluşturduklarını söyledi.

Amaçlarının gençleri doğru ve alternatif firmalarla buluşturmak olduğunu kaydeden Kartoğlu, bu sayede firmaların personel sıkıntılarını çözmeye çalıştıklarını aktardı.

Kartoğlu, istihdam sıkıntısının yanında çalışan personelin de gelişimini destekleyecek alanların yetersiz olduğunu ve işverenin yetişmiş personel bulmada yaşadığı sıkıntılardan dolayı iş kayıpları yaşandığını belirtti.

Kartoğlu, amaçlarının istihdam oluşturmak, doğru kariyer yönlendirmesi yapıp, gençlerin de hayal ettiği mesleklere ulaşmasını sağlamak olduğunu dile getirdi.

MÜSİAD Genel Başkan Yardımcısı Dr. Cihad Terzioğlu ise meslek liselerinden mezunların hayal edilen üretim çarklarını hızlı döndürdüklerini ve fabrikaları ayakta tuttuklarını belirtti.

Çalışma ve İş Kurumu (İŞKUR) İstanbul İl Müdürü Uğur Oto, meslek liselerinin ve gençlerin kendilerinin gözbebeği olduğunu vurguladı.

Fuarda emeği geçenlere teşekkür eden Oto, "Meslek liselerinde herkes hayata bir adım önde başlıyor. Meslek liseli çıkışlı öğrenciler iş bulmada hep bir adım öndeler. Staj size her şeyden önce teorik olarak aldığınız eğitimi pratiğe dönüştürme imkanı veriyor." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Kabaktepe ve Kartoğlu, fuar alanını ziyaret ederek firma yetkilileriyle sohbet etti.

Öğrenciler ise fuardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Genç İstihdam ve Staj Fuarı Açıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Başakşehir'de Genç İstihdam ve Staj Fuarı Açıldı - Son Dakika
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