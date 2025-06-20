Başakşehir\'de İnşaat Çöktü: 1 İşçi Yaralı

Başakşehir 'de inşaat halindeki bir binanın duvarında çökme meydana geldi. Yaralanan 1 işçi ambulans ile hastaneye götürülürken polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.

Olay, Güvercintepe Mahallesi Bayar Sokak'ta bulunan bir inşaatta saat 13.30 sıralarında meydana geldi. İnşaatın duvarı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. O sırada bir işçi yıkılan duvarın altında kaldı. Diğer işçiler hemen yardıma koşarken olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri hayati tehlikesi olamayan işçiyi ambulansla hastaneye götürdü. Polis ekipleri de inşaata gelerek incelemelerde bulundu.