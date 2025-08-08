Başakşehir\'de İş Yerinde Yangın

Başakşehir'de 6 katlı iş yerinin 4'üncü katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 13.30 sıralarında İstanbul Başakşehir'de bulunan bir iş yerinin 4'üncü katında çıktı. İddiaya göre, çorap üretimi yapılan bölümde açık unutulan makine nedeniyle yangın başladı. Alevleri fark eden çalışanların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, iş yerinin 4'üncü katında hasar meydana geldi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.