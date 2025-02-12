Başakşehir'de Kayarak Yokuştan İnen Sürücü Aracını Terk Etti - Son Dakika
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Başakşehir'de Kayarak Yokuştan İnen Sürücü Aracını Terk Etti

Sürücü, kaymaya başlayan aracını durduramayınca atlayarak kurtulmayı denedi.

12.02.2025 21:46
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Başakşehir'de karla kaplı yokuştan inerken kaymaya başlayan aracını durduramayan sürücü, çareyi araçtan atlamakta buldu.

İstanbul'da dün kar yağışının etkili olduğu ilçelerden Başakşehir'de karla kaplı yokuştan inmeye çalışan sürücünün aracı kaymaya başladı.

Hızlanan aracı durduramayan sürücü, aracın kapısını açarak yolun kenarına atladı. Sürücü, düştüğü yolda bir süre kaydıktan sonra ayağa kalkabildi.

Araç kaymaya devam ederken, yaşananlar çevredeki güvenlik kamerasınca kayıt altına alındı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de Kayarak Yokuştan İnen Sürücü Aracını Terk Etti - Son Dakika

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