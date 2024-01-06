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Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesi Sonucu 4 Kişi Öldü - Son Dakika
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Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesi Sonucu 4 Kişi Öldü

Başakşehir'de meydana gelen trafik kazasında, kontrolden çıkan bir otomobil karşı şeride geçerek başka bir araca çarptı. Kazada, Enes Durukan, Mehmet Bülbül, Muhammed Emin Bülbül ve Sudenaz Bülbül hayatını kaybetti. Olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Araçlarda sıkışan kişiler itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Başakşehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesi Sonucu 4 Kişi Öldü
06.01.2024 - 23:45,
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Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi öldü.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Arnavutköy yönüne ilerleyen 34 UB 7161 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Enes Durukan ve Mehmet Bülbül kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Emin Bülbül ve Sudenaz Bülbül de kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Başakşehir'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesi Sonucu 4 Kişi Öldü - Son Dakika
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