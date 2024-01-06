Başakşehir\'de Kontrolden Çıkan Otomobilin Karşı Şeride Geçmesi Sonucu 4 Kişi Öldü

Başakşehir'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçerek başka bir araca çarpması sonucu 4 kişi öldü.

Gazi Mustafa Kemal Bulvarı'nda Arnavutköy yönüne ilerleyen 34 UB 7161 plakalı otomobil, karşı şeride geçerek 34 HRZ 561 plakalı araca çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Araçlarda sıkışan kişiler, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Enes Durukan ve Mehmet Bülbül kaza yerinde yaşamını yitirdi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Muhammed Emin Bülbül ve Sudenaz Bülbül de kurtarılamadı.

Polis ekipleri kaza yerinde inceleme yaptı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.