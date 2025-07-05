Başakşehir'de sürücüsünün kontrolü kaybettiği vinç, 23 araca çarparak hasar verdi.
Güvercintepe Seyrek Sokak'ta ilerleyen vinç, kimliği henüz öğrenilemeyen sürücünün kontrolünden çıkarak, park halindeki 23 araca çarptıktan sonra durabildi.
Araçlarda büyük çapta hasar oluştu.
Kazada yaralanan olmazken, bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Güvenlik önlemi alan polisin incelemeleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Başakşehir'de Kontrolsüz Vinç 23 Araca Çarptı - Son Dakika
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