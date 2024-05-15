Başakşehir'de metro durağında bomba düzenekleri etkisiz hale getirildi - Son Dakika
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Başakşehir'de metro durağında bomba düzenekleri etkisiz hale getirildi

Başakşehir\'de metro durağında bomba düzenekleri etkisiz hale getirildi

Başakşehir'deki bir metro istasyonunun çıkışında duvardaki bir delikte bombaya benzer bir düzenek bulundu. Bomba imha ekipleri tarafından incelenen düzenek etkisiz hale getirildi. İstanbul Valiliği, düzenek içerisinde bulunan malzemelerin yanıcı toz madde, maytap fitili, ilaç kutusu ve pil olduğunu açıkladı. Şüphelinin kimliğinin tespiti için çalışmalar sürüyor.

15.05.2024 18:11
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Başakşehir'de metro durağının çıkışında duvardaki bir deliğe bırakılan bomba görünümlü düzenek etkisiz hale getirildi.

Alınan bilgiye göre, Turgut Özal Bulvarı'ndaki metro istasyonunun çıkışında, asansörün yan tarafındaki duvarda bulunan bir delikte bombaya benzer madde olduğunu fark eden vatandaşlar, polise ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen bomba imha ekipleri, metro istasyonuna inen asansörün yanındaki sanayi sitesinin duvarında su tahliye deliğinin içine konulmuş ve kablosu dışarı sarkmış halde duran şüpheli cismi inceledi.

Bölgede güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından şüpheli cisim etkisiz hale getirildi.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin soruşturma başlattı.

İstanbul Valiliği'nden açıklama

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamada, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin bugün saat 15.07'de alınan bomba ihbarı üzerine Başakşehir Turgut Özal Metro İstasyonu'na yöneldikleri belirtildi.

Ekiplerin bölgede yaptıkları incelemede, Turgut Özal Metro İstasyonu ile Esenler Sanayi Sitesi arasındaki duvara saklanmış "el yapımı bomba süsü verilmiş bir cisim" bulunduğu aktarılan açıklamada, bölgenin tahliye edilerek gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığı kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu cismin bomba imha uzmanları tarafından etkisiz hale getirildiği ifade edildi.

El yapımı bomba süsü verilmiş düzenek içerisinde nevi belirsiz 2 gram yanıcı toz madde, maytap fitili, şeffaf renkli bant sarılı ilaç kutusu ve 1 kalem pil olduğu belirtilen açıklamada, düzeneği bölgeye yerleştiren şüphelinin kimliğinin tespitine ve yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Başakşehir'de metro durağında bomba düzenekleri etkisiz hale getirildi - Son Dakika

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