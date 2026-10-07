Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
İstanbul’un Başakşehir ilçesindeki Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana gelen ve 1 öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı saldırının ardından gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı.
İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı.
BIÇAKLA 8 ÖĞRENCİYİ YARALADI
Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi. Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı.
10 YAŞINDAKİ ESLEM SARE KURTARILAMADI
Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.M. ile anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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