Başakşehir'deki okul saldırısında 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı

İstanbul'un Başakşehir ilçesinde bir ortaokulda meydana gelen saldırıya ilişkin gözaltına alınan 15 yaşındaki şüpheli ile anne ve babası tutuklandı.

BIÇAKLA 8 ÖĞRENCİYİ YARALADI

Olay, dün saat 08.40 sıralarında Kayaşehir Şeyh Şamil İmam Hatip Ortaokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre F.M., evinden aldığı bıçakla ve üzerinde öğrenim gördüğü okulun üniformasıyla okul binasına girdi. Okulda yaşanan arbede sırasında F.M.'nin elindeki bıçakla saldırması sonucu yaşları 10 ile 13 arasında değişen 8 öğrenci yaralandı.

10 YAŞINDAKİ ESLEM SARE KURTARILAMADI

Yaralanan Z.E.B. (10), L.B. (11), M.M.K. (11), Y.D. (10), Z.K. (10), E.Ş. (13), R.Ç. (11) ve Eslem Sare Bulut (10) yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Öğrencilerinin bazılarının hafif şekilde yaralandığı öğrenildi. Hastanede tedavi gören öğrencilerden Eslem Sare Bulut'un hayatını kaybettiği öğrenildi.

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Olayın ardından saldırıyı gerçekleştiren 15 yaşındaki F.M. ile şüphelinin anne ve babası, polis ekiplerince gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen F.M. ile anne ve babası çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.