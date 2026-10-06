Başakşehir\'de okulda yaralanan 8 öğrenciden 1\'i hayatını kaybetti

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde okulda yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.