Başakşehir'de okulda yaralanan 8 öğrenciden 1'i hayatını kaybetti - Son Dakika
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Başakşehir'de okulda yaralanan 8 öğrenciden 1'i hayatını kaybetti

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Başakşehir\'de okulda yaralanan 8 öğrenciden 1\'i hayatını kaybetti
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İçişleri Bakanlığı, Başakşehir'de okulda 6 Ekim 2026'da yaşanan olayda 8 öğrencinin yaralandığını, birinin vefat ettiğini, 7'sinin tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Olayı gerçekleştiren öğrenci yakalandı, olayın aydınlatılması için 1 mülkiye ve 1 polis başmüfettişi görevlendirildi.

İÇİŞLERİ Bakanlığı, İstanbul'un Başakşehir ilçesinde okulda yaşanan olayın tüm yönleriyle aydınlatılması için 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "6 Ekim 2026 tarihinde İstanbul'un Başakşehir ilçesindeki bir ortaokulda meydana gelen olayda 8 öğrencimiz yaralanmış ve hastanelere sevk edilmiştir. Tedavi altına alınan öğrencilerimizden Eslem Sare Bulut, yapılan tüm müdahalelere rağmen vefat etmiştir. Yaralanan diğer 7 öğrencimizin tedavileri devam etmektedir. Olayın ardından güvenlik güçlerimizce derhal çalışma başlatılmış; olayı gerçekleştirdiği belirlenen öğrenci kısa sürede yakalanmış ve hakkında gerekli adli işlemlere başlanmıştır. Hadisenin tüm yönleriyle aydınlatılması amacıyla Bakanlığımız tarafından 1 mülkiye başmüfettişi ile 1 polis başmüfettişi görevlendirilmiş; olayın öncesi ve meydana geliş sürecine ilişkin bütün hususlar hassasiyetle değerlendirilmektedir" denildi.

Açıklamada ayrıca, "Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığı ve ilgili kurumlarla koordinasyon içerisinde; benzer hadiselerin tekrar yaşanmaması amacıyla okullarda ve okul çevrelerinde uygulanan güvenlik tedbirlerini gözden geçirmekte, ihtiyaç duyulan ilave önlemlere yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Hayatını kaybeden evladımız Eslem Sare Bulut'a Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına, eğitim camiasına ve aziz milletimize başsağlığı, tedavileri devam eden öğrencilerimize acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: DHA
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