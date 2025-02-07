Daha 12 yaşındaydı! Ailesini uyandırdı, kendisi alevlerin arasında can verdi - Son Dakika
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Daha 12 yaşındaydı! Ailesini uyandırdı, kendisi alevlerin arasında can verdi

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Başakşehir'de 3 katlı bir binanın üst katındaki dairede elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın çıktı. "Ev yanıyor" diye ailesini uyandıran 12 yaşındaki kız çocuğu alevlerin arasında kalarak hayatını kaybetti.

07.02.2025 12:17
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İstanbul'un Başakşehir ilçesine bağlı Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta 3 katlı binanın üst katındaki dairede yangın çıktı. Dairede bulunan 6 kişiden 5'i kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken 12 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan içeride mahsur kaldı.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

İhbarla olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri, içeride bulunan Pehlivan'ı kurtarmak ve yangını söndürmek için yoğun çaba sarf etti ancak çocuğun cansız bedenine ulaşıldı.

ELEKTRİKLİ SOBADAN ÇIKTIĞI DEĞERLENDİRİLİYOR

Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın, ekiplerin çalışmaları sonucu söndürüldü. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, olayla ilgili soruşturma başlattı.

AİLESİNİ UYANDIRDI, KENDİSİ ALEVLERİN ARASINDA KALDI

Nazlıcan Pehlivan'ın eniştesi Nurbay Yüksek, yangının saat 05.00 sıralarında çıktığını belirterek, "12-13 yaşlarında kız çocuğu, uyanıp ağabeyini kaldırıyor. 'Ağabey, kalk, ev yanıyor. Git, babamla annemi kaldır, ben saklanacağım.' diyor. O sırada kendisi çekyatın arkasına saklanıyor. Yangının paniğiyle uyanıp hepsi dışarı çıkınca çocuklarından birinin olmadığını fark ediyorlar. Bu sefer onlar da içeri girmek istiyorlar. Ateş daha da yükselince hortumla su tutuyorlar ama alevlerin içerisine giremiyorlar." dedi. Yüksek, itfaiyenin içeri girince çocuğun cansız bedenine ulaştığını kaydetti.

UYUMADAN SOBAYI AÇIK BIRAKMIŞLAR

Ailenin uyumadan önce elektrikli sobayı açık bıraktığını, çocukların okul giysilerinin de kuruması için sobanın önüne serildiğini aktaran Yüksek, yangının gece elektrik kontağından veya sobanın devrilip yerde bir şeyin alev almasından kaynaklandığının düşünüldüğünü söyledi.

Daha 12 yaşındaydı! Ailesini uyandırdı, kendisi alevlerin arasında can verdi
Kaynak: AA

Başakşehir, Güvenlik, 3-sayfa, Güncel, Yaşam, Kaza, Son Dakika

Son Dakika Güncel Daha 12 yaşındaydı! Ailesini uyandırdı, kendisi alevlerin arasında can verdi - Son Dakika

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