Başakşehir\'de Yangında Hayatını Kaybeden Nazlıcan Pehlivan Toprağa Verildi

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Başakşehir 'de 3 katlı binada çıkan yangında hayatını kaybeden 13 yaşındaki Nazlıcan Pehlivan, Hz. Ali Camii'nde kılınan namazın ardından Eski Kayabaşı Mezarlığı'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Güvercintepe Mahallesi Çağlayan Sokak'ta 3 katlı bir binanın en üst katında dün saat 06.00 sıralarında yangın çıktı. Elektrikli sobadan kaynaklandığı değerlendirilen yangın kısa sürede dairenin tamamını sardı. Yangını farkederek uyanan Nazlıcan Pehlivan, aynı odayı paylaştığı ağabeyini uyandırdı. Ağabey, aileye haber vermek için odadan çıkarken alevlerin bir anda yükselmesiyle birlikte Nazlıcan mahsur kaldı. Nazlıcan'ı bulan itfaiye ekipleri dışarı çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde Nazlıcan'ın öldüğü belirlendi. Otopsi işlemleri tamamlanan Nazlıcan'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu önünde bekleyen babası Oktay tarafından teslim alındı. 5 kişinin hayatını kurtaran Nazlıcan'ın cenazesi, ikindi vakti Başakşehir'de bulunan Hz. Ali Camii'nde kılınan namazın ardından Eski Kayabaşı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye aile yakınları ve çok sayıda kişi katıldı.

'BİZLERİ KURTARDI AMA KENDİSİ GİTTİ'

Baba Oktay pehlivan, Soba yakanlarımız var. Bir de çatının içinde çatı katındayız yani öyle bir yer. Alevlerin içinde kaldım. Alev top haline geliyor. Yani Allah kimseye yaşatmasın. Alttan simsiyah duman vuruyor. Üst taraftan alevler yüzümüze fışkırıyor. Çocuğum arka tarafta ama elimizden bir şey gelmiyor. Ama çocuğum bizi kurtardı. Ben çocuğumdan razıyım. Yergök razı olsun Allah'ım razı olsun. Hakkım helal olsun. Kimsenin başına Allah böyle bir acıyı vermesin. Bizleri kurtardı ama kendisi gitti. Biz kurtaramadık onu. Milletimiz sağ olsun. Gelenler, burada bulunanlarımız sağ olsun. Bu kadar insanı bir araya toplamak mümkün değil. Demek ki sevildi. Okul hayatında olsun, aile ortamında olsun, yani komşu ortamında olsun, tutulan, sevilen bir çocuktu dedi.