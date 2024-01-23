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Başakşehir ve Bayrampaşa'da Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Şişe ve Etiket Ele Geçirildi - Son Dakika
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Başakşehir ve Bayrampaşa'da Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Şişe ve Etiket Ele Geçirildi

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda, 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile 11 bin adet etiket ele geçirildi. Şüpheliler, sahte içkileri eğlence merkezleri ve tekel bayilerine satarak kar elde etmeye çalışıyordu.

Başakşehir ve Bayrampaşa\'da Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Şişe ve Etiket Ele Geçirildi
23.01.2024 - 11:58,
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BAŞAKŞEHİR ve Bayrampaşa'da yapılan operasyonlarda, 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile 11 bin adet etiket ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçak alkol ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Şüphelilerin Başakşehir ve Bayrampaşa ilçelerinde farklı adresler kullandıklarını belirledi. Depo olarak kullanılan adreslerde, doldurulmuş alkol şişeleri üzerine sahte bandrol ve etiket yapıştırıp orijinal süsü verdikleri saptandı. Sahte olarak imal ettikleri ve şişeledikleri içkileri başta eğlence merkezleri olmak üzere tekel bayileri ile alkollü içki satışı yapan işletmelere sattıkları tespit edilen şüphelilere operasyon düzenlendi.

Dün yapılan eş zamanlı operasyonda, F.Ö., G.Ş. ve M.Ş. isimli 3 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 10 bin 966 şişe sahte ve kaçak içki ile 11 bin adet etiket ele geçirildi.

Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Başakşehir ve Bayrampaşa'da Kaçak İçki Operasyonu: Binlerce Şişe ve Etiket Ele Geçirildi - Son Dakika
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