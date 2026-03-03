Başalan Çermik'te Esnaf ve Vatandaşlarla İftar Yaptı - Son Dakika
Başalan Çermik'te Esnaf ve Vatandaşlarla İftar Yaptı

03.03.2026 22:34
AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan, Çermik'te esnafı ziyaret edip vatandaşlarla iftar programına katıldı.

AK Parti MKYK Üyesi Temel Başalan, Diyarbakır'ın Çermik ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi, vatandaşlarla iftar programında buluştu.

Başalan beraberinde AK Parti Diyarbakır İl Başkanı Ömer İler ve Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu ile esnafı ziyaret etti.

Daha sonra bir düğün salonunda vatandaşlarla iftar programında bir araya gelen Başalan, ilçede bulunmanın mutluluğunu ve heyecanını yaşadığını söyledi.

Belediye Başkanı Karamehmetoğlu da Başalan ve İler'i ilçede misafir etmenin heyecanını yaşadıklarını dile getirerek, belediye olarak kentteki dayanışma kültürünü güçlendirmeye devam edeceklerini kaydetti.

Programda, İlçe Müftüsü Burhan Kızılarslan dua etti.

Kaynak: AA

