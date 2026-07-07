CHP'li Başarır'dan 'Dokunulmazlık' Açıklaması: "Biz İşimize Bakıyoruz, Yolumuza Bakıyoruz" - Son Dakika
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CHP'li Başarır'dan 'Dokunulmazlık' Açıklaması: "Biz İşimize Bakıyoruz, Yolumuza Bakıyoruz"

07.07.2026 21:24  Güncelleme: 23:06
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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bazı milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin 'Bu bir bayrak yarışı, birimiz tutuklansak binlerce arkadaşımız var' dedi. Başarır, İzmir'de görevden alınan il başkanını ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

(İZMİR) - CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bazı CHP milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılacağı iddialarına ilişkin, "Bu bir bayrak yarışı. Birimiz tutuklansak binlerce arkadaşımız var. Ben bunu pek sorun yapmıyorum. Biz işimize bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Kafama takmıyorum" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır ve Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, İzmir'de görevden alınan İl Başkanı Çağatay Güç'ün irtibat ofisini ziyaret ederek partililerle bir araya geldi.

Burada açıkalamalarda bulunan Başarır, "Eskişehir'de grup toplantımızı yaptıktan sonra bugün İzmir'de seçilmiş il başkanımızı ve yönetimini ziyaret ettik. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Bugün de sokakta olduğunu gördük. Çiğli'deydi. Şükürler olsun ki o ve yönetiminin İzmir'de sokağa çıkacak yüzü var. Bir de butlancıların atadığı bir il başkanı var. O da ili teslim almak için yarasa gibi gece 03.00'da ile geliyor. Bari bunlar bir işe yarasa, bir işe de yaramıyorlar maalesef ki. Gerçekten İzmir gibi bir yere atanmış, butlanla gelen bir il başkanının o koltukta olması bizim için, İzmir için utanç verici, üzüntü verici bir durum. Ben başkanıma, yönetimine, ilçelerime, belediye başkanlarıma çok güveniyorum. İzmir yine bizim, seçilmiş iradenin" dedi.

Kendisinin de tedbirli olarak disipline sevk edildiğini hatırlatan Başarır, şöyle devam etti:

"Beş gün Karadeniz'deydim. Eskişehir'e gittim. Şimdi İzmir'deyim. Niğde'ye gideceğim. Kemal Bey'in tek faydalı bir işi şu oldu: Meclis'ten bir müddet uzaklaştım. Anadolu'nun her yerine gidebiliyorum. O bizim duracağımızı, bir odaya kapanacağımızı düşündü. Herhalde ev hapsi verdiğini düşündü. Ama çok daha fazla geziyoruz, dolaşıyoruz, konuşuyoruz. Biz sokağa çıkabiliyoruz. Milletle yüzleşebiliyoruz. Halkımızın, milletimizin gözünün içine bakabiliyoruz. Bakamayanlar utansın, utansın ki şu rezalete son versin. Bir an önce ülkenin, partinin, bizlerin yolunu açsın. İl başkanımız burada, yönetimi burada. Onlar bu seçimi hep birlikte bizlerle kazansın."

"KAFAMA TAKMIYORUM"

Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Başarır, bazı milletvekillerinin donulmazlığının kaldırılacağı iddialarına ilişkin ise "Namzetlerden bir tanesi de ben gözüküyorum. O kadar arkadaşımızın tutuklandığı, ülkede bu kadar baskının olduğu bir dönemde bundan korkacak falan durumda değiliz. Keşke bunlar konuşulmasaydı. Ama dediğim gibi birileri de bunu çok istiyor. Şu anda 12'inci katta oturan. Bizim tutuklanmamızı, dokunulmazlığımızın kalkmasını. Bu bir bayrak yarışı. Birimiz tutuklansak binlerce arkadaşımız var. Ben bunu pek sorun yapmıyorum. Biz işimize bakıyoruz, yolumuza bakıyoruz. Kafama takmıyorum" dedi.

"BİR GÜN MUTLAKA BUNUN HESABINI VERECEK"

CHP İzmir İl Başkanlığı'nda yaşananlara ilişkin de Başarır, "Eğer ki biraz kendilerine güvenselerdi, medeni olabilselerdi, cesaretleri olsalardı gündüz gelebilirlerdi. Yarasa gibi gecenin bir yarısında il binasına sızıp, zor kullanarak bir kadın üyeyi, yöneticiyi darbederek oraya geldiler. Bu bir utanmazlıktır. Gerçekten ben yakıştıramadım. Bu partide yöneticilik yapmış, belediye başkanlığı yapmış bir kişinin mafya gibi oraya gelmesini ben yakıştıramadım. Ama o şunu bilsin: Bir gün mutlaka bunun hesabını verecek" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, Politika, Mersin, Güncel, İzmir, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır'dan 'Dokunulmazlık' Açıklaması: 'Biz İşimize Bakıyoruz, Yolumuza Bakıyoruz' - Son Dakika

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