Başarır, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi - Son Dakika
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Başarır, YENİ Parti'nin 1. Olağan Kurultayı'nda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi

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Başarır, YENİ Parti\'nin 1. Olağan Kurultayı\'nda \'Türkiye\'nin umuduyuz\' dedi
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Başarır, YENİ Parti\'nin 1. Olağan Kurultayı\'nda \'Türkiye\'nin umuduyuz\' dedi
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YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda 'Türkiye'nin umuduyuz' dedi. Başarır, '86 milyon insanın gözü bu salonda' diyerek iktidarın baskısına rağmen ülkeye aydınlık, adalet ve refah getireceklerini söyledi.

Haber: İleyda ÖZMEN

(ANKARA) - YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda " Türkiye'nin gözü, 86 milyon insanın gözü bu salonda. Bir kez daha altını çiziyorum; biz Türkiye'nin umuduyuz. Her türlü kirli algıya, her türlü baskıya, iktidarın üzerimizdeki her türlü baskısına rağmen biz bu ülkeye aydınlığı, adaleti, refahı getireceğiz. Kararlıyız. Bugün delegelerimizle, milletvekillerimizle, örgütümüzle buradayız" ifadesini kullandı.

YENİ Parti Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, partisinin 1. Olağan Kurultayı'nda ANKA Haber Ajansı'na yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti:

"Kuruluş Kurultayımız. Yepyeni bir başlangıç. Bu Kurultay Türkiye'nin umudu olacak. Coşkuyu görüyorsunuz. Sabahın çok erken saatlerinde salon doldu. Bir bu kadar insan da dışarıda. Türkiye'nin gözü, 86 milyon insanın gözü bu salonda. Bir kez daha altını çiziyorum; biz Türkiye'nin umuduyuz. Her türlü kirli algıya, her türlü baskıya, iktidarın üzerimizdeki her türlü baskısına rağmen biz bu ülkeye aydınlığı, adaleti, refahı getireceğiz. Kararlıyız. Bugün delegelerimizle, milletvekillerimizle, örgütümüzle buradayız."

Kaynak: ANKA
Ali Mahir BaşarırYeni PartiPolitikaTürkiyeGüncelRefahSon Dakika

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